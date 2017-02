Großes Pech für EHC Herrischried

Eishockey, 3. Schweizer Liga: White Stags EHC Herrischried verlieren ihre Partie beim Tabellenzweiten EHC Binningen mit 3:5

Eishockey, 3. Schweizer Liga

EHC Binningen -

EHC Herrischried

5:3 (2:1, 0:2, 3:0)

Tore, EHC Herrischried: Bumann (16.), Bächle (37.), Hoffmann (39.). – Strafen: ECHB: 13 x 2 Min.; EHCH: 12 x 2 Min. – Z.: 80.

(kk) Trotz einer 3:2-Führung vor dem letzten Drittel verloren die White Stags des EHC Herrischried ihre Partie beim Tabellenzweiten EHC Binningen im Basler Eisstadion am Margarethenpark noch mit 3:5.

Immer wieder stemmten sich die White Stags gegen die Angriffe der Gegner, die jedoch sehr oft gefährlich ans Herrischrieder Tor heran kamen. Aufgrund der doppelten Anzahl von Torschüssen gelang dem Gastgeber aus Binningen in der 11. Minute das 1:0. Genau fünf Minuten später konnte Damiano Bumann seine freie Position vor dem Binninger Tor nutzen und den 1:1-Ausgleich herstellen. Die White Stags wussten genau, dass sie mit dem Team aus Binningen auf Augenhöhe spielten. Trotz des 2:1 für die Gastgeber in der 18. Minute ging der EHC Herrischried mit großer Motivation in die erste Pause.

Im zweiten Drittel drehten die White Stags dann den Spieß um und hatten ihrerseits doppelt so viele Torschüsse als der EHC Binningen. Mit einem gezielten Schlagschuss von der blauen Linie gelang Klaus Bächle in der 37. Minute das 2:2. In der 39. Minute stand Malte Hoffmann in guter Position direkt am Binninger Tor und erzielte den Führungstreffer zum 3:2.

Beide Mannschaften starteten druckvoll ins letzte Drittel, und die Torhüter bekamen richtig viel zu tun. In der 46. Minute stellte der EHC Binningen wieder den Gleichstand her. Die Spannung war nun auf ihrem Höhepunkt. Manch einer der über 80 Fans rechnete schon mit einer Verlängerung. Zwei Minuten später ging aber der EHC Binningen erneut mit 4:3 in Führung. Die White Stags versuchten nochmals alles, um das Ruder noch einmal herum zu reißen. Immer wieder setzten sie sich im gegnerischen Drittel fest, doch der Torerfolg blieb aus. Stattdessen setzte der EHC Binningen in der 54. Minute mit dem Treffer zum 5:3 den Schlusspunkt.