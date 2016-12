Großer Jubel beim EHC Herrischried

Eishockey, 3. Schweizer Liga: White Stags aus dem Hotzenwald gewinnen mit 6:3 gegen den EHC Rheinfelden. Über 500 Fans und die Hotzenguggis sorgen für riesige Stimmung

Eishockey, 3. Schweizer Liga

EHC Herrischried -

EHC Rheinfelden II

6:3

Tore: 1:0 (9.) Zourek; 2:0 (16.) Bächle; 3:0 (17.) Pacek; 3:1 (25.) Müller; 4:1 (35.) Schäuble; 4:2 (38.) Green; 5:2 (47.) Wernli; 6:2 (48.) Bumann; 6:3 (55.) Küng. – Strafen: EHCH: 7 x 2 Min.; EHCR: 10 x 2 Min. – Z.: 521.

Im Lokal-Derby bezwangen die White Stags aus Herrischried die Fricktaler vom EHC Rheinfelden II vor über 500 Zuschauern mit 6:3 (3:0, 1:2, 2:1). Über 500 Fans und die musikalische Unterstützung durch die „Hotzenguggis“ sorgten für eine einzigartige Atmosphäre in der Herrischrieder Eissporthalle.

Auch auf dem Eis ging es heiß zur Sache. Der EHC Rheinfelden II, die mit einem 16 Mann starken Kader angereist war, war etwas von der Kulisse beeindruckt, wodurch sich früh Chancen für die Herrischrieder ergaben. Nach acht Minuten fiel der Führungstreffer, als sich Verteidiger Tomas Zourek die Scheibe nahm, ein sauberes Solo hinlegte und Rheinfeldens Torwart Silvan Bitterlin alt aussehen ließ. Weitere acht Minuten später war Kapitän Klaus Bächle zur Stelle, der von Top-Scorer Lucas Vlk in Szene gesetzt worden war und zum 2:0 verwandelte. Keine 60 Sekunden später durfte sich auch Jiri Pacek in die Torschützenliste eintragen, nachdem er einen Schuss von Tobias Huber zum 3:0 abstaubte.

Während Kapitän Bächle zu Beginn des zweiten Drittels für zwei Minuten auf die Strafbank musste, kam der Gast immer besser ins Spiel. Torwart Daniel Mendelin war stark gefordert und musste sich in der 27. Minute geschlagen geben. Torschütze war Rafael Müller, der wie Dominique Flückiger, Artem Golman und Keeper Bitterlin normalerweise in der Zweitliga-Mannschaft des EHC Rheinfelden eingesetzt wird. Die Gastgeber wurden immer ungefährlicher. Fast wie eine Erlösung stellte Kapitäns-Assistent Jonas Schäuble in doppelter Überzahl nach Zuspiel von Vlk die Drei-Tore-Führung wieder her. Dann liefen die White Stags aber immer wieder in Konter. So verkürzten die Gäste durch Sebastian Green wieder auf 2:4.

Im letzten Drittel konnten die Hotzenwälder nicht mehr an die Leistungen zu Beginn anknüpfen, doch die Richtung stimmte wieder. Angetrieben von Spielertrainer Adrian Strahm zeigten die Spieler Mut und Siegeswillen. Besonders heraus stach in der 47. Minute Neuzugang Marco Wernli, der in seiner Jugend auch schon für den EHC Rheinfelden spielte, und dank einer überragenden Einzelaktion auf 5:2 eröhte. Binnen einer Minute holte das Heimteam durch Damiano Bumann zum Doppelschlag aus: Nachdem der EHC Rheinfelden unkonzentriert im eigenen Drittel den Puck verloren hatte, schaltete Bumann am schnellsten, enteilte seinen Gegenspielern und blieb vor dem Tor eiskalt. Das letzte Tor erzielte Lukas Küng, der für die Gäste auf 3:6 verkürzte. Ein gemischtes Fazit zog Adrian Strahm, Trainer des EHC Herrischried: „Wir haben zu wenig Tempo gezeigt. Allerdings haben wir gewonnen und das ist die Hauptsache.“