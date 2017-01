Große Ehre für Ramon Kübler

Lottstetter Thaiboxer vom Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen ist „Athlete of the year“ des Weltverbandes afso

Thaiboxen: (mag) Ramon Kübler vom Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen ist eine besondere Auszeichnung verliehen worden. Der Lottstetter wurde vom Weltverband "World All Fight System Organiszation" (afso)zum „Athlete oft the year“ gekürt.

Diese Entscheidung bekam er, weil er innerhalb von einem Jahr sowohl Weltmeister als auch Europameister bei den Profis wurde. Allein das ist schon aller Ehren wert, doch die zwei Titel erkämpfte er sich in einerseits unterschiedlichen Gewichtsklassen und andererseits in unterschiedlichen Disziplinen. „So etwas kommt nur ganz selten vor“, sagt sein Trainer Sebastian Harms-Mendez. „Ramon hat ein unglaublich erfolgreiches Jahr hinter sich gebracht und sich diese Auszeichnung mehr als verdient.“

„Ich wurde von der Entscheidung völlig überrascht“, sagt Ramon Kübler selbst. „Es gibt wirklich gute Kämpfer in der afso. Deshalb habe ich nie und nimmer damit gerechnet, dass ich da im Rennen sein könnte.“ Die Auszeichnung sei für den Lottstetter eine große Anerkennung und zeige, dass er sich auf dem richtigen Weg befinde. „Für mich ist so etwas Motivation pur“, so Kübler.