Radsport Große Ehre für Nico Denz

23-jähriger Radprofi aus Albbruck startet erstmals für sein französisches Team AG2R La Mondiale bei der Tour de Suisse

Radsport: (sk) So war das alles nicht geplant. Nico Denz aus Albbruck sollte ursprünglich für sein französiches Team AG2R La Mondiale in Südfrankreich bei der Route de Sud starten. Am Dienstag der vergangenen Woche wurde er aber von seiner Teamleitung informiert, dass er umplanen darf. Nach der Teilnahme am "Grand Prix des Kantons Aargau" in Gippingen fährt der 23-jährige Radprofi seit Samstag bei der Tour de Suisse. Eine Berufung, die als Wertschätzung des jungen Radprofis zu verstehen ist.

„Das ist die längste Rundfahrt meiner Karriere“, erklärte Denz, der bisher unter anderem an der Polen-Rundfahrt teilgenommen hat. „Die Tour de Suisse ist aber ein anderes Kaliber, mit Hochgebirgsetappen.“ Zudem ist es nebst dem Critérium du Dauphiné das wichtigste Vorbereitungsrennen für die Tour de France und entsprechend hochklassig besetzt.

Als Ersatzmann war Denz zwar vorgesehen, doch hatte er sich bereits auf Südfrankreich eingestellt – ehe der Anruf kam, dass er sich schon mal mit einem neuen Reiseziel anfreunden darf. Bei seinem Teamkollegen Matteo Montaguti ging gegen Ende des Giro d’Italia die Form nach unten“, erklärte Denz, der mit dem Italiener schließlich den Platz tauschte. Sein vorrangiges Ziel bei der Tour de Suisse? „Durchfahren.“ Seine Aufgabe? „Die Leader beschützen.“ Die Führungsrollen bei AG2R haben in der Schweiz zwei Fahrer inne: Zum einen Domenico Pozzovivo „nach einem starken Giro d’Italia“, so Denz über seinen italienischen Teamkollegen, der dort Rang sechs belegte. Zum anderen der Eidgenosse Mathias Frank bei seinem Heimrennen.

Denz ist als Wasserträger gefragt, doch schielt er auch darauf, „mal in eine Gruppe gehen zu können“ – wenn er freie Fahrt erhält. Seine Qualitäten als Ausreißer stellt er längst regelmäßig unter Beweis. Beim sechs Kilometer langen Prolog in Cham, Kanton Zug, erreichte Denz in 6:56 Minuten den 78. Platz unter 176 Fahrern. Bei der zweiten Etappe (Cham–Cham) über 172,7 Kilometer kam er als 96. (4:32:29 Stunden) ins Ziel. Er liegt nun im Gesamtklassement auf Rang 94, 10:17 Minuten hinter dem Führenden Stefan Küng (Schweiz/BMC Racing Team).

Vielleicht bietet sich Denz in den nächsten Tagen die Chance, sich als Ausreißer zu präsentieren. Die heutige dritte Etappe führt von Menziken im Kanton Aargau nach Bern. Dann geht es in die Berge. Die Tour de Suisse endet am Samstag und Sonntag in Schaffhausen.