Giuseppe Stabile: "Wir wollen uns beim FC Steinen nicht lächerlich machen"

Giuseppe Stabile will mit sechs anderen ehemaligen Oberliga- und Verbandsligaspielern die Talfahrt von Kreisliga A-Schlusslicht FC Steinen stoppen und schnürt bei den Wiesentälern nochmal die Kickstiefel

Giuseppe, Sie spielen nach der Winterpause für den FC Steinen, der nach glorreichen Zeiten in den überregionalen Ligen zuletzt bis in die Kreisliga A durchgereicht wurde. Jetzt droht dem Schlusslicht sogar der Abstieg in die Kreisliga B.

Ja, die Talfahrt meines ehemaligen Vereins tut mir schon weh. Vielleicht können wir mit unserer Routine noch etwas bewegen, dass der Abstieg noch verhindert wird.

Insgesamt sieben ehemalige Oberliga- und Verbandsliga-Spieler schnüren nochmals die Kickstiefel für die Wiesentäler. Nennen Sie uns die Namen?

Außer mir sind das Bülent und Fedat Bülbül, Waldemar Derco, Jens Lupberger, Christian Sturm und Arben Zogay. Zum FC Steinen haben wir alle nach unserer aktiven Zeit noch eine gute Verbindung. 2002 war unsere letzte gemeinsame Weihnachtsfeier als Spieler. Seither haben wir uns als Ehemalige jedes Jahr zu einer privaten Weihnachtsfeier getroffen. Zu unserem Kreis gehören auch noch andere heutige Trainer wie Lothar Silfang oder Erkan Aktas.

Und 2002 gingen alle auseinander?

Ich bin zum SV 08 Laufenburg, Jens Lupberger mit Thomas Lindemann zum FC Wehr und so weiter. Christoph Hug ist beim FC Steinen bis heute geblieben. Jeder ging damals eben seinen eigenen Weg. Aber aus den Augen haben wir uns dennoch bis zum heutigen Tag nie verloren.

Und jetzt ziehen alle wieder beim FC Steinen an einem Strang?

Ja, die Verbindung zum FC Steinen war und ist noch immer da. Wir wollen den Abwärtstrend unseres ehemaligen Vereins einfach stoppen. Bei der Weihnachtsfeier vor ein paar Wochen hatten wir dann diese Idee.

Trainer André Dicks bleibt aber beim FC Steinen im Amt?

Ja klar. Wir wollen ihm und dem Verein mit unserer Routine helfen – mehr sicher nicht.

Dann ersetzen also sieben ältere erfahrene Spieler die halbe Mannschaft?

Nein. Zusammen werden wir wohl nicht alle Spiele bestreiten können. Jeder von uns hat seine anderweitigen Verpflichtungen.

Sie selbst hatten bis zuletzt auch Einsätze für ihren Heimatverein SV BW Murg.

Zwei Spiele habe ich in der Vorrunde für den SV BW Murg bestritten. Mehr ging gar nicht.

Gibt's keine Sperre, wenn Sie jetzt für den FC Steinen spielen?

Nein, die Murger haben nichts dagegen und legen mir keine Steine in den Weg.

Sie haben einen Vertrag als Trainer des Schweizer Drittligisten FC Amicitia Riehen. Gibt es da nicht vielleicht Terminkollisionen?

Mit meinem Schweizer Verein habe ich alles geklärt. Die Spiele mit dem FC Steinen sind für mich Freizeit. Meine Trainertätigkeit beim FC Amicitia Riehen genießt natürlich Priorität. Da habe ich schon die Zusage.

Sind Sie denn schon im Training beim FC Steinen?

Wir haben einmal gemeinsam trainiert. Uns ist allen klar, dass wir das ernsthaft angehen müssen. Wir werden die Kreisliga A nicht unterschätzen, bloß weil wir mal höherklassig gespielt haben. Wir wollen uns nicht lächerlich machen.

Also fit für die ersten Spiele?

Nein, noch nicht. Bei mir müssen noch zehn Kilo runter. Mit Jogging habe ich jetzt wieder begonnen.

Zur Person

Giuseppe Stabile ist seit Sommer des Jahres 2015 Trainer des Schweizer Drittligisten FC Amicitia Riehen. Der 37-jährige Familienvater aus Murg-Oberhof ist in Fußballerkreisen am Hochrhein als Fußballer von verschiedenen höherklassigen Vereinen bekannt. Bis Sommer 2002 spielte er für den FC Steinen, wechselte dann zum SV 08 Laufenburg. Als Trainer war er unter anderem auch für den FSV Rheinfelden tätig, ehe er seine erste Station in der Schweiz antrat. (gew)