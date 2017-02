Giuseppe Catanzaro verlässt FSV Rheinfelden

28-jähriger Stürmer schließt sich AS Timau Basel an und spielt dort an der Seite des Ex-Weilers Imad Kassem-Saad

Fußball: – Giuseppe Catanzaro hat den FSV Rheinfelden verlassen. Der 28-jährige Stürmer, der beim Landesligisten in dieser Runde nicht mehr "erste Wahl" war und vor allem Einsätze in der Reserve hatte, spielt ab sofort für AS Timau Basel in der 2. Liga interregional. Das ist die fünfte Liga in der Schweiz. Catanzaro stürmt in Basel an der Seite des Ex-Weilers Imad Kassem-Saad, der sich dem Verein im Sommer 2016 angeschlossen hat. (gew)