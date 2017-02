Giuseppe Catanzaro stellt Wechsel klar

Fußball-Landesliga: Ex-Stürmer des FSV Rheinfelden ging aus freien Stücken zu AS Timau Basel

Fußball-Landesliga: – "Ich habe die Disziplin in der Mannschaft vermisst und bin deshalb gegangen", sieht Giuseppe Catanzaro seinen Wechsel in der Winterpause vom FSV Rheinfelden zu AS Timau Basel in der Öffentlichkeit falsch dargestellt. Der 28-Jährige aus Bad Säckingen betont gegenüber dem SÜDKURIER, dass es absolut falsch dargestellt sei, wenn der FSV Rheinfelden nicht mehr mit ihm geplant habe. „Sie wollten mich ja gar nicht gehen lassen, weil ich nach meiner langen Verletzung wieder so gut in Form war“, stellt Catanzaro die Sache aus seiner Sicht klar: „Ich selbst habe mich zum Wechsel entschlossen, weil ich vor allem die Disziplin in der Mannschaft vermisst habe. Letztlich bin ich bis jetzt nur beim Verein geblieben, weil Sportchef Joachim Sperker ein toller Mensch ist und ein guter Freund für mich wurde.“