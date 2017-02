Fußballer im Bezirk Hochrhein schieben keine ruhige Kugel

Terminabsprachen bei Halbjahresversammlung des Fußballbezirks Hochrhein beim FV Fahrnau. Pokalauslosung und Schiedsrichtermangel zentrale Themen. Sollen Frauen bei Männerspielen im Bezirk Eintritt zahlen?

Fußball: – Die Auslosung der auf Ostermontag, 17. April, angesetzten Viertelfinalspiele um den Rothaus-Bezirkspokal war der spannendste Punkt bei der Halbjahresversammlung des Fußballbezirks Hochrhein in der Fahrnauer Turn- und Festhalle. „Glücksfee“ Luis Kraus, Jugendspieler des FV Fahrnau, zog folgende Paarungen: SC Lauchringen – SV Jestetten, FC Huttingen – SV Karsau, FC Erzingen – SV Herten, FC Tiengen 08 – SV Eichsel.

Außerdem wurde in Fahrnau über die nachhaltige Förderung des Amateurfußballs durch die Fortführung des DFB-Masterplans informiert. Der Masterplan soll auch den Vereinen ein Handlungskonzept für die Zukunft anbieten. Dieses stellte Tobias Geis, der seit Juli 2016 Koordinator für den Masterplan beim Südbadischen Fußballverband (SBFV) ist, den Vereinsvertretern vor. So habe es allein im Bezirk Hochrhein schon sechs Vereinsdialoge gegeben, bei denen sich Verband und Vereine „auf Augenhöhe“ begegnen sollen, um Anregungen oder Informationen auszutauschen. Auch die dezentralen Kurzschulungen des Verbands, für die im Bezirk Hochrhein eine Bildungseinrichtung beim FC Schachen eingerichtet worden ist, zählen zur Strategie des Masterplans. Das alles solle, so Geis, intensiviert werden.

Dazu soll es künftig noch verstärkt Bezirksdialoge und auch Führungsspielertreffs für die Jugendlichen geben. „Die Kapitäne der A- und B-Junioren und -Juniorinnen sollen zusammen kommen. Das wollen wir fördern“, sagte Geis. Auch die Entwicklung der Schiedsrichter durch eine Zertifizierung der Lehrwarte und eine Weiterbildung der Obleute dürfe nicht zu kurz kommen. An die Jugendleiter appellierte Geis, die Möglichkeiten des Masterplans noch besser zu nutzen. „Ich denke da vor allem an das DFB-Mobil und Kurzschulungen, die große Möglichkeiten für die Arbeit mit dem Nachwuchs bieten“, so der SBFV-Koordinator.

Ralf Brombacher (Kandern), Stellvertretender Bezirksvorsitzender und Schiedsrichter-Obmann des Bezirks, appellierte nochmals an die Vereine, das Thema Schiedsrichtermangel ernst zu nehmen. „Beim Neulingslehrgang Ende Januar haben wir zwölf neue Schiedsrichter gewonnen. Von ihnen sind nur vier über 18 Jahre alt und können Spiele leiten. Es scheiden aber Ende der Saison sieben Schiedsrichter aus“, zog Brombacher eine düstere Bilanz. Der Rückgang sei in ganz Südbaden dramatisch, belaufe sich auf ein Manko von 400 Unparteiischen, so Brombacher. „Wir haben zwar drei Oberliga-Schiedsrichter im Bezirk, aber in der Breite sieht es bei uns schlecht aus.“

Bezirksvorsitzender Uwe Sütterlin (Eimeldingen) erinnerte an eine Änderung im Frauenfußball ab 1. Juli. So soll eine Spielgemeinschaft künftig bis in die Oberliga ein Aufstiegsrecht wahrnehmen dürfen. Bislang war in der Verbandsliga Schluss. Die Zahl der Vereine, die eine Spielgemeinschaft bei den Frauen bilden können, wird von zwei auf drei erhöht.

Eine kleinere Diskussion entwickelte sich bei der Tagung in Fahrnau, ob von Frauen bei Aktivspielen der Männer im Bezirk Hochrhein Eintritt verlangt werden solle. Das Thema war schon vergangenes Jahr beim Bezirkstag in Dettighofen angerissen worden. Bezirks-Chef Uwe Sütterlin stellte für den Bezirksfußballausschuss (BFA) Hochrhein klar: „Der BFA ist der Meinung, dass bei Männerspielen von Frauen kein Eintritt verlangt werden soll.“ Dieser Meinung wollten sich einige Vereinsvertreter in Fahrnau nicht anschließen. „In Zeiten der Emanzipation“, so war mehrfach zu hören, sei die Praxis, Frauen den Eintritt zu erlassen, nicht mehr nachvollziehbar. Sütterlin abschließend: „Es ist Sache der Vereine, das bei ihren Staffeltagungen zu Saisonbeginn zu klären.“

Um die Zukunft der Staffeltagungen ging es auch bei der Halbjahresversammlung. Sollen sich die Vertreter der Vereine vor einer Saison überhaupt noch treffen, um Termine zu besprechen oder offene Fragen zu klären? Reicht da nicht eine Mail, also eine Lösung auf digitalem Weg? Sütterlin und der BFA wollten wissen, wie die Vereine die Zukunft hier sehen. Bei einer provisorischen Abstimmung ergab sich ungefähr eine Pattsituation. „Der BFA wird sich das noch einmal überlegen“, meinte Sütterlin. Die Tendenz sei allerdings, dass die bisherige Praxis – also die Durchführung der Staffeltage – vorerst beibehalten werde.

Eine alte Diskussion flammte in Fahrnau ebenfalls wieder auf. Warum müssen Spiele in der Kreisliga B und C oder auch Jugendspiele schon Anfang März beginnen? Warum nicht mal einen oder mehrere Mittwoch-Spieltage einschieben? Staffelleiter Wolfgang Spitz nahm die Frage auf: „Mitte März muss ich die ersten Spiele ansetzen, denn Mitte Juni müssen wir fertig sein. Danach sind noch die Relegationsspiele.“ „Englische Wochen“ seien, so Spitz, problematisch: „Viele Vereine haben unter der Woche Probleme mit dem Personal. Außerdem laufen parallel Jugendspiele.“ Man versuche, die Winterpause so lange wie möglich auszudehnen, stoße aber da an Grenzen.

Ohne Passkontrolle geht gar nichts

Betrug oder Schlampigkeit: Werner Bolte (Lörrach), Voitzender des Junioren-Bezirkssportgerichts, monierte, dass er auf den ihm zugestellten Spielberichtsbögen oft Unregelmäigkeiten entdeckt habe. So seien mitunter Jugendliche auf dem Papier aufgetaucht, die zwei Spiele zur selben Zeit in unterschiedlichen Mannschaften bestritten hätten. Dafür gebe es, so Bolte, nur zwei Erklärungen: Entweder werden die Spielberichtsbögen zu schlampig ausgefüllt oder es werde versäumt, Passkontrollen vor Spielen durchzuführen.

Bezirkspokal-Auslosung: Viertelfinale (Ostermontag, 17. April): SC Lauchringen – SV Jestetten, FC Huttingen – SV Karsau, FC Erzingen – SV Herten, FC Tiengen 08 – SV Eichsel. – Halbfinale (2./3. Mai): Sieger FC Huttingen/SV Karsau – Sieger SC Lauchringen/SV Jestetten, Sieger FC Tiengen 08/SV Eichsel – Sieger FC Erzingen/SV Herten. – Finale am Donnerstag, 25. Mai (Christi Himmelfahrt).

Termine: Samstag, 4. März: Südbadische Futsal-Endrunde in Schopfheim; Freitag, 30. Juni: Schiedsrichter-Bezirkstag in Wehr; Freitag, 7. Juli: Jugendbezirkstag in Jestetten; Samstag, 8. Juli: Bezirkstag in Wittlingen.

Ehrenamt: Die Vereine des Bezirks sind aufgefordert, ihre Kandidaten für den DFB-Ehrenamtspreis zu melden. Formulare können im Internet unter www.dfb.de herunter geladen werden. Jährlich sollen die Bewerber bis 30. September an Roland Kuhne (Wehr), den Ehrenamtsbeauftragten des Bezirks, gemeldet werden. Vereinsmitglieder, die sich durch herausragende ehrenamtliche Leistungen ausgezeichnet haben, sollen geehrt werden. Nur Leistungen aus den vergangenen drei Jahren zählen. Vereinsfunktionäre kommen nicht in Betracht.

Futsal: Bei Turnieren des Bezirks wird künftig ohne Rundumbande und mit einem kleineren Ball gespielt. Der Sieger wird in Turnierform ermittelt. Der Futsal-Bezirksmeister spielt um den Titel des südbadischen Meisters. Zu den Freizeitangeboten des SBFV zählen der Ü35-Pokal sowie Ü30- und Ü40-Turniere. (gew)