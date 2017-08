Fußball-Kreisliga A-Ost Fußball-Kreisliga A-Ost so stark besetzt wie nie zuvor

Fans freuen sich auf eine "abgespeckte" Bezirksliga. VfB Waldshut zählt zu den heißen Titelanwärtern in der neuen Saison

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Drei Absteiger aus der Bezirksliga, drei Aufsteiger mit Format, starke etablierte Teams – die Fußball-Kreisliga A- Ost hat in der neuen Runde Pfiff. Viele sprechen sogar von einer "abgespeckten Bezirksliga". Favoriten gibt es gleich deren fünf. Neben den Ex-Bezirksligisten VfB Waldshut, FC RW Weilheim und Spvgg. Wutöschingen buhlen der SV BW Murg und der SV Rheintal um die begehrten Plätze eins und zwei.

Folgt man den Meinungen der Liga-Kenner, könnte es so etwas wie eine Dreiklassen-Gesellschaft geben. Doch unterm Strich dürfte alles sehr ausgeglichen sein. Es ist nicht zu erwarten, dass Titelrennen und Abstiegskampf so schnell wie zuletzt entschieden werden. In einem Punkt sind sich alle einig: "Die Liga hat enorm an Qualität gewonnen."

Mit Prognosen halten sich die meisten Trainer und Sportchefs zurück. Keiner bekennt sich deutlich dazu, Meister werden zu wollen. Die favorisierten Teams sprechen bei der Formulierung ihrer Saisonziele vorsichtig von einem Spitzenplatz. Auffällig ist, dass alle Vereine auf spektakuläre Neuzugänge verzichtet haben. Sie setzen auf ihren eigenen Nachwuchs. So werden in der am Wochenende beginnenden Spielzeit viele neue Gesichter auftauchen.

Nummer eins der Titelkandidaten ist der VfB Waldshut. Sportchef Nico Keller gibt die Marschroute vor: "Wir wollen unter die besten Drei kommen. Ich traue unserer jungen Mannschaft einiges zu." Doch er weiß um die starke Konkurrenz.

Alexander Rindt, Sportlicher Leiter beim FC RW Weilheim, gibt ein ähnliches Ziel vor. Natürlich wollen die Weilheimer am Ende einen Spitzenplatz erreichen. Rindt hält den sofortigen Wiederaufstieg für möglich. Mehr als alle anderen schöpfen die Rot-Weißen aus einem großen Topf an Nachwuchsspielern. Gleich zehn junge Kicker kommen aus dem A-Jugend-Landesliga-Team und wollen in der ersten Mannschaft ihres Vereins Fuß fassen.

Trainer Holger Kostenbader von der Spvgg. Wutöschingen hat großen Respekt vor den neuen Aufgaben: "Wir haben ein gutes Niveau zu erwarten. Zwei Drittel der Teams haben das Potenzial, um ganz vorn mitzuspielen. Fünf oder sechs Teams werden vermutlich um den Ligaverbleib kämpfen." Für seine Elf nimmt er einen Platz von eins bis fünf ins Visier.

Hinter dem Trio der Top-Favoriten könnten der SV Rheintal und SV BW Murg die Rolle der "Kronprinzen" – vielleicht auch mehr – einnehmen. Rheintals Sportchef Thorsten Walz freut sich auf die Herausforderung: "Unser Kader ist im Großen und Ganzen zusammen geblieben. Wir haben zwei Neue. Das Team hat Qualität." Platz eins bis vier ist sein Wunsch.

Schon in der vergangenen Runde gehörte der SV BW Murg zu den spielstärksten Teams. Daran ändert sich nichts, obwohl die Konkurrenz stärker ist. Die junge Elf von Trainer Sven Oertel hat eine Jahr lang Erfahrungen sammeln können und oft noch Lehrgeld bezahlt. Wenn sich die Murger stabilisieren, sind sie ganz vorn zu erwarten. Oertel weiß aber: "Durch die drei Bezirksliga-Absteiger und nicht zu unterschätzende Aufsteiger ist die Liga qualitativ um einiges stärker als in der vorherigen Saison."

Trotz vieler Verletzungen und langfristiger Ausfälle von Stammspielern hatte der SV Albbruck bis zur Winterpause Tuchfühlung zur Spitzengruppe. Dauerhaft waren die vielen Ausfälle jedoch nicht mehr zu verkraften. Die Albbrucker hoffen, dass sie dieses Mal vom Verletzungspech verschont bleiben. Trainer Markus Jehle sagt mutig: "Wir wollen so lange wie möglich oben mitspielen. Wir trauen uns einen der drei ersten Plätze zu."

Mit dem Sieg beim Küssaburg-Pokal-Turnier und dem 3:2-Erfolg in der zweiten Runde des Bezirkspokals gegen den VfB Waldshut hat der SC Lauchringen schon seine Stärke bewiesen. Doch der Lauchringer Vorsitzende Thomas Kummer scherzt: "Als wir schon mal den Küssaburg-Pokal gewonnen haben, sind wir danach abgestiegen." Sportchef Tobias Kummer hofft auf einen guten Start: "Wir wollen an die gute Rückrunde anknüpfen."

Nachdem man zuletzt klar den Titel angepeilt hatte, ist man beim SV 08 Laufenburg II bescheidener geworden. Im Team tauchen viele neue Namen auf. Starke Spieler haben den Verein verlassen oder werden nun in der "Ersten" gebraucht. Der neue Spielertrainer Thomas Scherzinger hält sich deshalb zurück: "Wir wollen erst einmal nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben."

Nach der verheerenden Rückrunde mit nur neuen Punkten platzte der Traum von Platz eins oder zwei beim FC Hochrhein schnell. Es verwundert nicht, dass der neue Trainer Philip Brandl versucht, Konstanz ins Team zu bekommen. "Wenn wir das schaffen, können wir eine ordentliche Rolle spielen. Die Mannschaft hat auf alle Fälle das Potenzial dazu."

Eine starke Runde spielten der SV Nöggenschwiel und FC Weizen. Sie wollen wieder eine ähnlich gute Rolle spielen, auf jeden Fall frühzeitig genügend Punkte sammeln. Beim SV Berau und FC Grießen richtet man sich erneut auf eine schwere Saison ein. Die Aufsteiger FC Bad Säckingen, SG Mettingen/Krenkingen und FC Bergalingen wollen frischen Wind in die Liga bringen.

Fünf Teams auf Hitliste

Wir haben uns bei den Vereinen der Kreisliga A-Ost umgehört und auch die Frage nach dem Titelfavorit gestellt.

Titelfavoriten: Fünf Teams sind auf der Hitliste. Ganz oben steht Bezirksliga-Absteiger VfB Waldshut mit sieben Stimmen, gefolgt von den Mitabsteigern FC RW Weilheim (6) und Spvgg. Wutöschingen (5) sowie vom Dritten der vergangenen Saison, dem SV Rheintal, und dem Vierten, dem SV BW Murg, die beide jeweils vier Mal genannt wurden. Der SV Albbruck traut sich selbst einen Spitzenplatz zu.

Ligaverbleib: Sechs Mannschaften spielen laut den von den betreffenden Verantwortlichen formulierten Saisonzielen um den Ligaverbleib: Darunter sind die Aufsteiger FC Bad Säckingen, SG Mettingen/Krenkingen und FC Bergalingen. Dazu kommt der SV Nöggenschwiel, SV Berau und FC Grießen. Der FC Weizen will so schnell wie möglich 40 Punkte holen. Der FC Hochrhein, SC Lauchringen und SV 08 Laufenburg II sehen sich im Mittelfeld.

Trainerwechsel: Fünf Vereine gehen mit neuen Trainern in die Runde: der SV Albbruck mit Markus Jehle, der SV Berau mit Michael Jehle, der FC Hochrhein mit Philip Brandl, der SV 08 Laufenburg II mit Thomas Scherzinger und der SV Rheintal mit Uwe Weißenberger. (neu)