Regiosport Hochrhein Fußball Bezirksliga: Shaban Limani liefert die fast perfekte Show

Fußball-Bezirksliga: Der Neuzugang trifft beim 2:2 des VfB Waldshut beim SV Buch zwar doppelt, vergibt aber einen Foulelfmeter und hämmert eine Freistoß an den Pfosten. Der FC Tiengen 08 hatte keine Probleme gegen den FC Wallbach. Die Spvgg. Brennet-Öflingen gewinnt das Aufsteigerduell bei der Spvgg. Wutöschingen mit 2:0. Der FC RW Weilheim holt sich ein 2:2 beim FV Lörrach-Brombach II. Der SV Jestetten siegt nach dem 0:1 noch mit 3:1 beim SV Weil II. Remo Laisa sorgt in der Nachspielzeit mit seinem ersten Saisontor für den 1:0-Sieg des SV Herten gegen den FC Wehr.

SV Buch - VfB Waldshut 2:2 (1:0)

(gru) Neuzugang Shaban Limani verpasste es, die perfekte Show abzuliefern. Zwei Mal glich er die Führung des SV Buch aus, doch die Krönung blieb ihm versagt. Nach einem Foul von Martini an Eppler scheiterte Limani (27.) mit einem Strafstoß an Simon Eckert. Beim Stand von 2:2 knallte er einen Freistoß (75.) an den Pfosten. Doch auch die Gastgeber hatten vor rund 300 Zuschauern die Chance zum Sieg. Dennis Brzeski (87.)traf nach Martini Flanke nur die Lattenunterkante.

SV Herten - FC Wehr 1:0 (0:0)

(gru) In der Nachspielzeit machte Remo Laisa den Deckel drauf. Nachdem Musa Musliu per Freistoß den Pfosten getroffen hatte, nahm Laisa die Kugel an, ließ einen Wehrer ins Leere laufen und schlenzte den Ball zum umjubelten Sieg ins Netz: "Ein verdienter Sieg", befand SHV-Sportchef Stefan Weber, der ein Chancenplus seiner Elf sah: "Vor der Pause kratzt Alexov einen Kopfball von Nico Bächle sauber von der Linie." Trainer Thorsten Szesniak freute sich über den Mutmacher: "Dieser Sieg ist gut für die Moral." Die Wehrer ärgerten sich entsprechend: "Dass wir dieses Spiel verlieren, ist unglaublich", so Trainer Michael Schenker: "Wir hatten sie nach der Pause im Griff, spielen aber den letzten Pass nicht konsequent."

SV Weil II - SV Jestetten 1:3 (1:0)

(gru) Yannic Frey hielt den Gast bis zur Pause im Spiel, musste nur das 0:1 durch Guido Perrone hinnehmen. Zur zweiten Hälfte stellte Trainer Michele einiges um und die Mannschaft beherzigte seinen Appell an die eigenen Stärken. In der 61. Minute zahlte sich die Geduld aus. Francesco Arena stellte seinen Torriecher unter Beweis, glich zunächst aus, um 14 Minuten später sogar das 2:1 zu erzielen: "Er konzentriert sich aufs Wesentliche und ist brandgefährlich im Strafraum", lobte Masi aber das komplette Team: "Alle haben an einem Strang gezogen." Silvan von Ow, seit Sonntag 32 Jahre alt, setzte mit seinem Strafstoß – Dirk Bürgin hatte Thomas Ragnau regelwidrig am Torerfolg gehindert – dem Sieg die Krone auf.

FC Tiengen 08 - FC Wallbach 3:0 (1:0)

(gru) Zwar brach erst das Eigentor von Routinier Florian Hoschke den Bann, doch über das gesamte Spiel hinweg war der FC Tiengen 08 klar besser. Spätestens nach dem 2:0 durch Sven Maier war der letzte Widerstand des neuen Schlusslichts gebrochen.

Spvgg. Wutöschingen - Spvgg. Brennet-Öflingen 0:2 (0:2)

(gru) Die Trennung von Trainer Salvatore Spano hat bei den Gästen offensichtlich unerkannte Kräfte frei gesetzt. Aus einer kontrollierten Defensive heraus ließen die Brenneter im Neulingsduell kaum Chancen zu und setzten auf Konter. Noch vor der Pause stellten Denis Götz und Marcel Leitner die Weichen auf Sieg. Im Zweiten Durchgang machten die Hausherren mehr Druck, scheiterten aber immer wieder an Torwart Manuel Hilpert.

FV Lörrach-Brombach II - FC RW Weilheim 2:2 (2:1)

(gru) Matthias Stoll sicherte in der 71. Minute dem bisherigen Schlusslicht einen mehr wie verdienten Punkt. In den letzten 20 Minuten wäre mit mehr Konsequenz bei den drei Hochkarätern sogar ein Sieg drin gewesen gegen einen enttäuschenden Gastgeber.