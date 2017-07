Fußball Fußball-Bezirk Hochrhein: Ohne Solidarpakt geht gar nichts mehr

Jeder Verein muss bis 10. August einen Schiedsrichter-Kandidaten melden. Bezirkstag der Fußballer beim FC Wittlingen. Gerd Eiletz vom SV Nollingen ist neuer Bezirkspressewart. Ehrungen für verdiente Vereinsmitarbeiter und Funktionäre

Fußball: – Ralf Brombacher nennt es den "Solidarpakt". Den Begriff, den der Stellvertretende Bezirksvorsitzende und Bezirksschiedsrichter-Obmann beim Bezirkstag der Hochrhein-Fußballer bei schweißtreibenden Temperaturen im Gemeindesaal in Wittlingen aus dem Ärmel zauberte, wird den Verantwortlichen der Vereine des Fußballbezirks in den kommenden Wochen noch den Schweiß auf die Stirn treiben. Brombacher setzt den Vereinen angesichts der Tatsache, dass über 100 Schiedsrichter im Bezirk Hochrhein fehlen, die Pistole auf die Brust: "Ohne den Solidarpakt können keine Spiele der Kreisliga C mehr mit Schiedsrichtern besetzt werden."

So wurden die Vereine beim Bezirkstag dazu verpflichtet, jeweils einen Schiedsrichter zusätzlich zu stellen. Das gilt auch für die Clubs, die bisher schon ihr Schiedsrichter-Soll erfüllt haben. Bis 10. August muss jeder der 105 Vereine bei Brombacher bzw. dem Bezirk einen Kandidaten gemeldet haben, der mindestens zehn Spiele pfeift. Diese Kandidaten sollen bis spätestens Mitte September in einem "Kurzlehrgang" zu Schiedsrichtern ausgebildet werden. Gelingt dies, so können alle Kreisliga C-Spiele und auch alle Frauen-Spiele mit Schiedsrichtern des Bezirks "bestückt" werden. Verpufft der Pakt ins Leere, werden noch deutlich mehr Strafgebühren – etwa 15.000 bis 20.000 Euro – für die Vereine fällig. Brombacher geht also davon aus, die Spiele aller Staffeln der Kreisliga C zu besetzen. Wenn es nicht klappt, wird es teuer. Knapp vier Wochen Zeit bleibt den Vereinen für eine erfolgreiche Kandidatensuche in den eigenen Reihen.

Bezirksvorsitzender Uwe Sütterlin (Eimeldingen) stellte in seinem Jahresbericht fest, dass sich der Frauen- und Mädchenfußball im Bezirk nicht so gut wie erwünscht entwickle. "Hier sind die Vereine gefordert", lautete sein dringlicher Appell. Bedauerlich sei, dass in der Landesliga nur noch drei Vereine vom Hochrhein – der FSV Rheinfelden, der SV Weil und Aufsteiger FC Tiengen 08 – vertreten seien. Dafür sei dem FV Lörrach-Brombach der Aufstieg in die Verbandsliga gelungen. Leicht verbessert hat sich dagegen die Disziplin: Waren es in der vergangenen Saison noch 832 Strafen, so sind es diese Runde nur noch 702. Insgesamt 217 Rote Karten wurden gezogen (Vorsaison 250). Außerdem gab es 593 Spieltag-Sperren (743), aber sieben Spielabbrüche. Da waren es in der vergangenen Saison nur vier. Die Summe der Geldstrafen belief sich auf 22.740 Euro (25.357).

Nach der einstimmigen Entlastung des Bezirksfußballausschusses gab es auch bei den Neuwahlen keine Probleme. Fast alle Amtsinhaber stellten sich zur Wiederwahl und wurden einstimmig wieder in ihre Ämter gewählt. Auch Bezirks-Chef Sütterlin selbst setzt seine Arbeit weiter fort und musste nur ein verdientes Mitglied aus seiner Mannschaft verabschieden. So scheidet Ulrich Rapp (Rümmigen) nach vier Jahren als Bezirkspressewart aus. Von den Vereinsdelegierten einstimmig bestätigt wurde als Nachfolger Gerd Eiletz. Der 48-jährige Marktleiter aus Rheinfelden ist für den SV Nollingen als Schiedsrichter im Einsatz und wird dies auch als Bezirkspressewart weiter sein.

Der Südbadische Fußballverband (SBFV) arbeitet intensiv an der Einführung des digitalen Spielerpasses. Darüber informierte SBFV-Vizepräsident Reinhold Brandt (Radolfzell). In den Verbands- und Landesligen wolle man damit beginnen. "Die Spielerpässe auf Papier sollen schrittweise verschwinden", so Brandt. Bis zum nächsten Verbandstag 2019 in Freiburg sollen diese komplett der Vergangenheit angehören.

Auch das Thema der Prävention sexualisierter Gewalt sprach Brandt an. Von Betreuern und Trainern von Jugendlichen oder Kindern werde künftig ein polizeiliches Führungszeugnis verlangt. Ein Formular könne, so Brandt, bequem von der Verbands-Homepage heruntergeladen und an die Gemeinde gesandt werden, die dieses ausstelle.

Jan Elert vom Badischen Sportbund Freiburg spricht schon jetzt von einem "Erfolgsprojekt", wenn er an die Integration von Flüchtlingen mit Hilfe des Sports denkt. Zehn Euro pro Flüchtling gibt es monatlich auch für die Fußballvereine im Bezirk. Ehlers machte den Vereinen Mut, hier tätig zu werden. 51 Sportvereine im Bezirk haben, so Elert, bereits Gelder dafür eingestrichen. 330 Flüchtlinge seien auf diese Weise schon über die Vereine integriert worden.

Ehrungen

Auch einige Ehrungen von verdienten Vereinsmitarbeitern und Funktionären standen beim Bezirkstag in Wittlingen auf dem Programm. Vizepräsident Reinhold Brandt (Radolfzell) zeichnete den Bezirksvorsitzenden Uwe Sütterlin (FC Wittlingen) mit der DFB-Verdienstnadel aus. Dieselbe DFB-Ehrung wurde beim Bezirksjugendtag tags zuvor schon Harald Fengler (SV Albbruck) zuteil.

Die silberne Verbandsehrennadel gab es für Michael Baumann (Spvgg. Märkt-Eimeldingen). Mit Verbandsehrennadeln ausgezeichnet wurden Fritz Trefzger (SV Schopfheim) und Martin Meier (FC Hochrhein) bei anderen Gelegenheiten sowie in Wittlingen vor Ort beim Bezirkstag Gabriele Schamberger (Spvgg. Märkt-Eimeldingen), Ulrich Rapp (FC Wittlingen) und Rolf-Dieter Jägle (FV Haltingen). Ebenfalls schon an anderer Stelle geehrt wurden mit Verbandsehrenurkunden Peter Poc (SV Mauchen) und Peter Grimm (SV Herten). Beim Bezirkstag wurden Gerhard Bucher (FSV Rheinfelden), Andreas Ankelin (FV Haltingen) und Hilmar Baader (SV Weil) mit Urkunden belohnt.

