Juniorenfußball Fußball-Bezirk Hochrhein: Große Ehre für den Chef der Jugend

Bewegende Momente bei Ehrung für Bezirksjugendwart Harald Fengler im Rahmen des Bezirksjugendtags in Jestetten. Kritik an Zuständen auf den Sportplätzen

Juniorenfußball: – Für einen Augenblick verlor Bezirksjugendwart Harald Fengler (Albbruck) die Fassung. Er kämpfte ein bisschen mit den Tränen. Es war ein emotionaler Augenblick, als Bezirksvorsitzender Uwe Sütterlin (Eimeldingen) den langjährigen Chef der Bezirksjugendausschusses beim Bezirksjugendtag in der Gemeindehalle Jestetten vor über 100 Vertretern aus 84 Vereinen mit der DFB-Verdienstnadel auszeichnete. Für einen Moment war auch die vorangegangene Schelte über die Zustände auf den Sportplätzen vergessen. Überdies erhielt Mädchenreferent Fritz Trefzger (Schopfheim) die Verbandsehrennadel.

„Wir kennen uns seit 1979, als Harald als Staffelleiter begann, seit 2005 ist er nun Bezirksjugendwart. Aus Kollegen wurden Freunde“, sagte Sütterlin. Die Vertreter der Jugendabteilungen standen auf, applaudierten Fengler. Der Chef schluckte zwei Mal und richtete bewegende Worte an sein Publikum: „Man hat noch nie versucht, mich zu den Aktiven abzuwerben. Das steht auch außer Frage. Ihr seid meine Ansprechpartner. So soll es auch bleiben.“

Fengler, wie auch sein Ausschuss, stehen für Kontinuität. Das bekräftigt die einstimmige Wiederwahl aller Mitarbeiter im Bezirksjugendausschuss. Neben Fengler wurden sein Stellvertreter Dirk Schäuble (Ühlingen), Jugendstrafsachenarbeiter Werner Bolte (Lörrach), Mädchenreferent Fritz Trefzger (Schopfheim) sowie die Staffelleiter Verena Bastian (Rümmingen), Dirk Hüller (Bad Säckingen), Andreas Kornprobst (Minseln), Armin Schauer (Huttingen), Harald Vetter (Jestetten) und Patrick Da Rugna (Rheinfelden) wieder das Vertrauen der Bezirksvereine. Sie bestätigten den vor einer Woche von den Schiedsrichtern gewählten Jungschiedsrichter-Obmann Marco Brendle (Freiburg) und den Schulfußball-Beauftragten Thomas Schmitt (Lörrach).

Fengler blickt auf eine sportlich erfolgreiche Saison zurück, obwohl es den Bezirk mit drei Absteigern aus der B-Junioren-Landesliga hart getroffen habe. Im SV Nollingen und der SG Schönau sowie dem freiwillig zurückgezogenen FC Wittlingen kamen alle drei Absteiger vom Hochrhein. Die B-Junioren des FV Lörrach-Brombach müssen nach nur einem Jahr wieder aus der Oberliga absteigen. Dafür haben sich die B-Mädchen des ESV Waldshut in der EnBW-Oberliga gehalten. Und im FC Tiengen 08 hat es bei den D-Junioren seit vielen Jahren wieder einmal ein Vertreter des Bezirks Hochrhein geschafft, den Titel des südbadischen Meisters zu holen. Fengler: „Das ist ein Riesenerfolg für unseren Bezirk.“ Hier gibt es in der neuen Runde eine Änderung: Aus einer Sechser-Endrunde wird eine Endrunde mit acht Teams. Zudem wird 2017/18 der D-Junioren-Bezirkspokal eingeführt. Die Resonanz ist positiv. Bisher sind 42 Teams für den D-Junioren-Pokal gemeldet.

Statistische Zahlen lieferte Fengler nicht. Dies überließ er seinem Strafsachensachbearbeiter Werner Bolte. Nur so viel: Die Zahl der Mannschaftsabmeldungen sei mit 30 immer noch zu hoch. Bolte schilderte die teils immer noch inakzeptablen Zustände auf den Sportplätzen, das Verhalten von Zuschauern, Trainern und Spielern bei den Juniorenspielen. Schon bei den Jüngsten ließe das Benehmen sehr zu wünschen übrig. Bolte berichtete von sieben Spielabbrüchen, zwei wegen Schiedsrichterbedrohung und Verlassen des Spielfelds, jeweils einen wegen Tätlichkeit gegen den Unparteiischen, wegen zu wenigen Spielern und wegen eintretender Dunkelheit. Bolte musste erneut fast 700 Urteile schreiben. Damit war der Bezirk Hochrhein in Südbaden (insgesamt 2493 Urteile) „Spitze“.

Die Jugendabteilungen im Bezirk Hochrhein verursachten Geldstrafen und Gebühren von 24293 Euro, allein die Top Ten der 85 verurteilten Vereine zahlten 9800 Euro. Bolte verhängte 325 Tage an Spielsperren. Als zu hoch bewertete er die 291 Urteile wegen nicht korrekt ausgefüllten Spielberichtsbögen. Bolte: „Ab und zu habe ich das Gefühl, dass die Fußballwelt auch bei uns nicht mehr so ganz in Ordnung ist. Trotz allem glaube ich an unseren Sport, an unseren Fußball.“

Ehrungen

Ehrenurkunden: Für über zehnjährige Mitarbeit in der Jugendabteilung ihres Vereins geehrt wurden Günther Rüd, Martin Meier (beide FC Hochrhein), Rolf Jackenmeier (TuS Binzen) und Volker Grötz (FC Wittlingen).

DFB-Preis, „Fair ist mehr“ für Trainer und Juniorenspieler: Sebastian Rosenblatt (C-Junioren, FV Lörrach-Brombach) als Jahressieger; Lounes Madiou, Chris Meindl (beide D-Junioren, TuS Binzen), Marian Jakob (B-Junioren FC Kandern), Jannik Albiez (C-Junioren, SV Liel-Niederegg.), Leon-Dean Stark (D-Junioren, VfR Horheim).