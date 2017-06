Fußball-Bezirksliga Für den SV Herten und den FC Wallbach lautet das Motto: "Voll auf die Zwölf"

Fußball-Bezirksliga: Am letzten Spieltag geht es für zwei Clubs um den Ligaverbleib. FC Wallbach muss im Derby den FC Wehr besiegen und drauf hoffen, dass der SV Herten beim SV Jestetten maximal einen Punkt holt. Landesliga-Aufsteiger FC Tiengen 08 will beim FC RW Weilheim nach dem Pokalsieg nun den Meistertitel holen und somit das "Double" perfekt machen

Fußball-Bezirksliga: – Während Aufsteiger FC Tiengen 08 beim FC RW Weilheim siegen und damit als Meister nach dem Pokalsieg das "Double" perfekt machen möchte, brennt im Fernduell um Platz zwölf die Luft. Sowohl für den SV Herten in Jestetten als auch für den FC Wallbach im Derby gegen den FC Wehr zählt nichts anderes als ein Sieg.

Die schlechteren Karten hat ganz klar der FC Wallbach: "Unsere volle Konzentration gilt einem Sieg", will Trainer Patrick Bayer weder etwas von "Standleitungen" noch "Bier-Versprechen" nach Jestetten wissen: "Wenn wir uns mit etwas anderem als diesem Spiel befassen, schadet das der Konzentration." Die Wallbacher haben es nicht in der eigenen Hand, können also nur hoffen, dass ein Sieg im Derby reicht, um den Strich doch noch zu überwinden: "Wir machen unsere Hausaufgaben und vertrauen natürlich auch aufs Fairplay", so Bayer: "Ich glaube auf keinen Fall, dass sich die Jestetter hängen lassen. Ich habe diese Mannschaft als faire Sportsleute kennen gelernt."

Aufs Fairplay setzt auch Thorsten Szesniak vom SV Herten: "Da wird von keinem der beteiligten Vereine etwas gemauschelt." Seine Elf habe das 0:2 gegen den FC RW Weilheim weggesteckt: "Die Jungs sind heiß, den zweiten Matchball zu versenken." Die ärgerlichen Platzverweise gegen Mario Rittwag und Fabian Venturiero täten zwar weh, doch seien zu kompensieren: "Wir haben soweit alle Mann an Bord." Auch für den SV Herten zählt nur ein Sieg: "Wir haben den nötigen Druck, der gegen die Weilheimer vielleicht gefehlt hat."

Dem künftigen Tabellendreizehnten bleiben noch zwei sehr dünne Strohhalme. Gegen 20 Uhr am Samstag ist klar, ob der SV Kirchzarten beim FC Singen 08 sein Aufstiegsspiel zur Verbandsliga gewonnen hat. Schaffen es die Kirchzartener nicht, steigt auch der TuS Efringen-Kirchen in die Bezirksliga ab und Platz 13 ist definitiv ein Abstiegsplatz.

Siegt die Elf aus dem Dreisamtal, muss der Tabellendreizehnte noch zwei Wochen dem FC Schönau oder dem FV Lörrach-Brombach II – beide Teams haben noch die Chance, die Aufstiegsspiele zu erreichen – die Daumen drücken, dass dieser gegen den SV Ballrechten-Dottingen den Aufstieg in die Landesliga schafft.

Übrigens: Steigt der TuS Efringen-Kirchen ab und setzt sich der SV Ballrechten-Dottingen durch, dann spielt die Bezirksliga Hochrhein in der Saison 2017/18 mit 17 Mannschaften.

"Wir würden auch auf Fairplay hoffen"

Mit gemischten Gefühlen schickt Trainer Michele Masi (44) den SV Jestetten ins letzte Saisonspiel gegen den SV Herten, der das Abstiegs-Fernduell gewinnen will.

Michele, hätten Sie damit gerechnet, dass das letzte Spiel in dieser Saison noch einmal so im Fokus steht?

Ehrlich gesagt: Nein! Wir gingen davon aus, dass am Pfingstsamstag die Entscheidungen gefallen sind. Nun ist es leider anders gekommen, als von uns erwartet und erhofft.

Denken Sie, dass sie Ihre Spieler nochmals motivieren können?

Ich glaube schon, denn wir haben auch schon unsere Erfahrungen gemacht, wenn man von anderen Mannschaften abhängig ist. Wir setzen alles dran, dass es eine faire Entscheidung gibt. Meine Spieler werden sich bestimmt nicht weniger anstrengen als sonst.

Aber Ihr habt es in der Hand, den vierten Absteiger zu bestimmen!

Das spielt keine Rolle. Wir sind faire Sportsleute. Zu beiden Clubs haben wir ein gutes Verhältnis. Wären wir in deren Situation, würden wir auch auf Fairplay hoffen. Zudem haben wir ein Abschlussfest mit Fans und Sponsoren. Da wollen wir ein ordentliches Spiel zeigen.

Sind alle Mann an Bord?

Außer den schon länger verletzten Thomas Ragnau und Marco Lohr sind wohl alle Spieler zum Einsatz bereit.

Letztmals vor seinem Wechsel zum FC Zell steht Co-Trainer Michael Schwald (46) beim FC Wehr an der Linie. In Wallbach vertritt er Michael Schenker (Urlaub).

Michael, Ihren Ausstand haben Sie sich sicher etwas anders vorgestellt?

Auf jeden Fall. Es stinkt mir schon, dass wir nun Zünglein an der Waage sind. Bis vor einer Woche ging ich davon aus, dass wir in Wallbach ein lockeres Spiel haben, bei dem es um nichts mehr geht. Diese Situation passt mir gar nicht.

Das ist nun komplett anders!

Richtig – und wir werden alles dafür tun, dass es ein gutes, offenes und vor allem faires Spiel wird. Es wird mein viertes Spiel in dieser Saison als Vertreter von Michael Schenker. Die bisherigen drei Spiele brachten immer ein Unentschieden. Ich würde mich schon gern mit einem Sieg verabschieden.

Also gibt's keine Gastgeschenke für die Wallbacher, die ja siegen müssen?

Auf gar keinen Fall. Ich will mich doch nicht mit einem Geschmäckle verabschieden. Wir sind Sportsmänner und entsprechend wird die Sache entschieden. Natürlich ist die Luft bei uns etwas raus. Aber verschenkt wird nichts.

Wie sieht der aktuelle Kader aus? Planen Sie vielleicht Experimente?

Auf keinen Fall. Wir kommen mit der stärksten Elf. Allerdings fehlen Michael Bauder, Rico Schellin und Assen Alexov.