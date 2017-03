Fünf Bestleistungen von Kevin Denz

Bad Säckinger Mehrkämpfer mit starkem Gast-Auftritt im Trikot des TuS Lörrach-Stetten bei den württembergischen Mehrkampf-Hallenmeisterschaften in Ulm

Leichtathletik: – Ein bärenstarker Auftritt gelang Kevin Denz aus Bad Säckingen bei den württembergischen Mehrkampfmeisterschaften in der Halle in Ulm. Der seit Januar für den TuS Lörrach-Stetten aktive Azubi startete im Siebenkampf der Altersklasse U18 außer Konkurrenz, was ihn aber nicht davon abgehalten hat, gleich fünf Bestleistungen abzuliefern.

Eröffnet hat der 17-Jährige den Siebenkampf gleich einmal mit 7,68 s über die 60 Meter – schneller war er nie. Danach sprang er genau sechs Meter weit, auch das eine Bestleistung. Im Stabhochsprung querte er die Latte bei 3,30 Meter und legte danach im Kugelstoß mit 10,38 m die dritte Bestleustung nach. Satte 702 Punkte holte er such im Hürdenlauf mit bislang nie erreichen 9,20 s.

Im Hochsprung waren es dann 1,72 m und zum Abschluss schraubte er seine Zeit über die 1000 Meter auf 3:16 Minuten hinunter. "Unterm Strich wäre es wohl der siebte Platz gewesen", meinte Kevin Denz nach dem erfolgreichen Wettkampf.