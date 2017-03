Francesco Arena und Remo Laisa mit Torriecher

Fußball-Bezirksliga: SV Jestetten wendet nach einer Stunde das Blatt und siegt nach 0:1 noch mit 3:1 beim SV Weil II. Remo Laisa sorgt in der Nachspielzeit mit seinem ersten Saisontor für den 1:0-Sieg des SV Herten gegen den FC Wehr

Fussball Bezirksliga

SV Herten – FC Wehr 1:0 (0:0)

(gru) In der Nachspielzeit machte Remo Laisa den Deckel drauf. Nachdem Musa Musliu per Freistoß den Pfosten getroffen hatte, nahm Laisa die Kugel an, ließ einen Wehrer ins Leere laufen und schlenzte den Ball zum umjubelten Sieg ins Netz: "Ein verdienter Sieg", befand SHV-Sportchef Stefan Weber, der ein Chancenplus seiner Elf sah: "Vor der Pause kratzt Alexov einen Kopfball von Nico Bächle sauber von der Linie." Trainer Thorsten Szesniak freute sich über den Mutmacher: "Dieser Sieg ist gut für die Moral." Die Wehrer ärgerten sich entsprechend: "Dass wir dieses Spiel verlieren, ist unglaublich", so Trainer Michael Schenker: "Wir hatten sie nach der Pause im Griff, spielen aber den letzten Pass nicht konsequent."

SV Weil II – SV Jestetten 1:3 (1:0)

(gru) Yannic Frey hielt den Gast bis zur Pause im Spiel, musste nur das 0:1 durch Guido Perrone hinnehmen. Zur zweiten Hälfte stellte Trainer Michele einiges um und die Mannschaft beherzigte seinen Appell an die eigenen Stärken. In der 61. Minute zahlte sich die Geduld aus. Francesco Arena stellte seinen Torriecher unter Beweis, glich zunächst aus, um 14 Minuten später sogar das 2:1 zu erzielen: "Er konzentriert sich aufs Wesentliche und ist brandgefährlich im Strafraum", lobte Masi aber das komplette Team: "Alle haben an einem Strang gezogen." Silvan von Ow, seit Sonntag 32 Jahre alt, setzte mit seinem Strafstoß – Dirk Bürgin hatte Thomas Ragnau regelwidrig am Torerfolg gehindert – dem Sieg die Krone auf.