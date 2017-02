Florian Stoll legt Rennpause ein

Autorennfahrer aus Rickenbach kümmert sich mit seinem Bruder Ralph vorerst um seine Autohäuser. Comeback im Jahr 2018 durchaus möglich

Motorsport: – Eine vorerst auf ein Jahr begrenzte Rennpause legt Florian Stoll aus Rickenbach derzeit ein. Der 35-jährige Unternehmer, der bis 2016 als Pilot bei kfzteile24 APR Motorsport fuhr, will sich mit seinem Bruder Ralph, der dort als Teamchef fungierte, zunächst um das gemeinsame Autohaus in Rickenbach, Waldshut-Tiengen und Häusern kümmern: „Es steht hier einiges an, so dass wir bei den Rennen, wie schon 2010 eine Pause einlegen“, so Stoll, der erfolgreich in der ADAC GT-Masters fuhr. Ein endgültiger Abschied aus der Motorsport-Szene sei das allerdings nicht: „Wir haben zwar die Autos verkauft, doch unsere Leute aus dem Team steht quasi auf Stand-by.“

Ohnehin wäre Stolls Team aufgelöst worden. Audi kürzte Geld nach dem Abgasskandal; Hauptsponsor kfzteile24 hat einen neuen Besitzer: „Wir hätten uns komplett anders aufstellen müssen“, so Stoll, dem Angebote auf ein neues Cockpit vorlagen: „Wechseln wollte ich auch aus beruflichen Gründen nicht. Es verändert sich in der Branche gerade einiges in der Hochrhein-Region. Jetzt konzentrieren wir uns darauf.“ Zudem, so Stoll, sei es nicht drin, dass er als Händler für Fahrzeuge des Volkswagen-Konzerns mit anderen Marken Rennen fahren würde.

Die Stoll-Brüder waren in dieser Konstellation seit 2007 mit einer einjährigen Unterbrechung auf den Rennstrecken unterwegs. "Team und Equipement sind nach wie vor vorhanden. Wir können jederzeit wieder einsteigen", so Stoll, dessen Vater Georg bereits als Rennfahrer viele Erfolge feierte.