Regionalsport_Hochrhein Finalturniere beim FC Tiengen 08 sind komplett

Fußballnachwuchs im Bezirk Hochrhein hat Zwischenrunde beendet. 50 Mannschaften treten um Bezirkstitel an. Meister nehmen an den SBFV-Turnieren teil

Futsal: – Die Finalisten der Futsal- und Hallenfußball-Meisterschaften des Bezirks Hochrhein stehen fest. Die begehrten Plätze wurden an den beiden vergangenen Wochenenden ausgespielt. Ein Bezirksmeister steht indessen bereits fest: Wegen des Verzichts des FC Schönau haben die D-Juniorinnen des FC Wittlingen den Titel bereits sicher und spielen am Samstag, 18. Februar, in Bräunlingen bei der SBFV-Futsalmeisterschaft. Die Finalturnier des Bezriks Hochrhein richtet der FC Tiengen 08 am 11. und 12. Februar in der Sporthalle Tiengen aus.

360 Teilnehmer waren im Dezember in die Hallenbezirksmeisterschaft gestartet. Rund zwölf Prozent der Teams sind jetzt noch im Rennen. In Tiengen wird wieder auf den im vergangenen Jahr für alle Bezirke eingeführten Modus mit sechs Teams, die in zwei Gruppen die Halbfinalteilnehmer ermitteln, gesetzt. Die neue Spielform war bei den Teilnehmern gut angekommen. Zumal so die Gruppenletzten noch in den Genuss eines Platzierungsspiels kommen. Ausnahme sind die C-Juniorinnen.

Die Bezirksmeister der A- bis D-Junioren und B- bis D-Juniorinnen fahren eine Woche später zu den südbadischen Futsalmeisterschaften. Die A- und B-Junioren spielen am 18. Februar in der Jakob-Scheurig-Halle in Ottenau (Bezirk Baden-Baden), die B- und C-Juniorinnen, ebenfalls am 18. Februar, in der Staudinger Sporthalle in Freiburg. Der Bezirksmeister der D-Juniorinnen begleitet die Wittlinger Mädchen am 18. Februar in die Sporthalle Bräunlingen (Bezirk Schwarzwald). In dieser Altersklasse wird um den VR-Talentiade Cup gespielt. Um den Titel des südbadischen Meisters bei den C-Junioren geht’s am 19. Februar in Freiburg. Für die E-Junioren ist die Hallenrunde nach dem Bezirksfinalturnier hingegen beendet.

Bildergalerie von der Zwischenrunde:

www.suedkurier.de/sportfotos

Hallenfussball

Bezirk Hochrhein, Finalturniere:

Bei den Finalturnieren im Bezirk Hochrhein, die der FC Tiengen 08 am 11./12. Februar ausrichtet, spielen folgende 50 Mannschatfen mit:

A-Junioren: SG Bad Säckingen, SG Lottstetten, SV Nollingen II, SV Todtnau, Spvgg. Wehr, FC Wittlingen.

B-Junioren: SV Weil II, FC Steinen, SG Schönau, SG Wittlingen, SG Grießen, SG Eggingen.

C-Junioren: SV Weil II, SV Schopfheim, SV 08 Laufenburg II, SG Minseln II, SG Stühlingen, SG Tiengen 08.

D-Junioren: SV Weil II, SG Todtmoos, FC Tiengen 08, FV Lörrach-Brombach, VfB Waldshut, FC Bergalingen.

E-Junioren: TuS Stetten II, SV Herten, FC Zell II, VfR Horheim, SV Schopfheim, VfB Waldshut.

B-Juniorinnen: FC Wittlingen, TuS Binzen, ESV Waldshut, SG Waldhaus, FC Hausen, SG Schopfheim.

C-Juniorinnen: ESV Waldshut, ESV Waldshut II, SG Steina-Schlüchttal, TuS Kl. Wiesental, Eintracht Wihl, FC Wittlingen, FC Wittlingen II, SG Niederhof.