Fußball Finale beim FC Weizen steht fest

Titelverteidiger SpVgg Wutöschingen spielt am Sonntag, 18 Uhr, gegen die SG Bettmaringen-Mauchen um den Turniersieg. SV Stühlingen erreicht Spiel um Platz drei gegen den VfR Horheim-Schwerzen, der für den TuS Bonndorf II einspringt.

Fußball: – Die Endspielteilnehmer bei der 31. Sportwoche des FC Weizen stehen fest. Titelverteidiger SpVgg. Wutöschingen sicherte sich das Finale in einem dramatischen 5:4 gegen den SV Stühlingen und trifft am Sonntag. 18 Uhr, auf die SG Bettmaringen-Mauchen, die sich am Donnerstag mit 6:1 gegen den VfR Horheim-Schwerzen durchsetzte.

SV Stühlingen – Spvgg Wutöschingen 4:5 (1:2). – 0:1 (25.) Budde, 0:2 (38.) Ebner, 1:2 (39.) Isabo, 1:3 (62.) Oberle, 2:3 (65.) Isabo, 3:3 (69.)Blattert, 4:3 (72.) Lizureck, 4:4 (75.) Ebner, 4:5 (83.) Sangiorgio. – SR: Heiko Werner (Untermettingen). – In der ersten Hälfte waren die Wutöschinger die klar überlegene Mannschaft. Völlig verdient ging das Kostenbader-Team mit einer Führung in die Pause. Nach Wiederanpfiff baute Oberle die Führung noch aus. Danach fühlte sich der Titelverteidiger zu sicher, was der SV Stühlingen zu nutzen wusste und innerhalb sieben Minuten den Rückstand in eine Führung drehte. Das war aber auch der Weckruf für die Wutöschinger, die danach wieder Druck ausübten. Giuseppe Sangiorgio sorgte für die erneute Führung und die Teilnahme am Finale.

SG Bettmaringen/Mauchen – VfR Horheim-Schwerzen 6:1 (2:0). – 1:0 (20.) Beck; 2:0 (40.), 3:0 (56.) und 4:0 (68.) alle Kech, 5:0 (75.) Beck, 5:1 (81.) Amann, 6:1 (90.) Kech. – SR: Lukas Geng (Erzingen). – Die SG Bettmaringen/Mauchen agierte von der ersten Minute an druckvoll und ließ dem VfR Horheim/Schwerzen keine Chance. Einzig die Chanceauswertung war in der ersten Hälfte mangelhaft. Nach der Halbzeit aber war die Offensive der SG Bettmaringen/Mauchen nicht mehr aufzuhalten. Frank Kech mit vier Treffern stach aus der guten Mannschaft heraus. Der VfR Horheim-Schwerzen darf trotz zweier Niederlagen im Spiel um Platz drei gegen den SV Stühlingen antreten, da der TuS Bonndorf II nicht antreten kann.

In einem Einlagespiel unterlag der FC Weizen II der SG Höchenschwand/Häusern II mit 1:2. Die Weizener Führung durch Albert (10.) drehten Guran (16.) per Foulelfmeter und Riesterer noch vor dem Seitenwechsel.