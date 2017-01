Felix Köhler siegt in Adelhausen

Bad Säckinger ist der Sieger des 28. Benefizlauf in Adelhausen mit über 300 Teilnehmern

Leichtathletik: (sk) Der Bad Säckinger Felix Köhler ist der Sieger des 28. Benefizlauf in Adelhausen mit über 300 Teilnehmern. „Es war heute schon hart“, sagte Köhler, nachdem er die 2,6 Kilometer lange Strecke über den Dinkelberg vier Mal bewältigt hatte. Ein aufgeweichter Feldweg erhöhte den Schwierigkeitsgrad zudem gewaltig. Die Herausforderung meisterte Felix Köhler gekonnt: Nach 10,4 Kilometern kam er in 34:17 Minuten als mit deutlichem Abstand schnellster Läufer ins Ziel und gewann damit zugleich in der Altersklasse M30. Die Konkurrenz konnte dem Bad Säckinger kaum folgen. Mit über dreieinhalb Minuten Rückstand lief Andreas Boehler (37:50/St. Louis Running Club) die zweitbeste Zeit und wurde Sieger in der Klasse M40. Schnellste Frau über drei Runden, also 7,8 Kilometer, war Fabienne Amrhein (MTG Mannheim) in 29:26 Minuten. Bei den Junioren legte der Rheinfelder Magnus Männer von der Tsch Langenau in 40:17 eine hervorragende Zeit hin. Bei den Juniorinnen startete nur Naomi Rühl (39:18/SZ Rheinfelden).