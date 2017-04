Duathlon Felix Köhler feiert Sieg bei Duathlon

Bad Säckinger wird beim Gürbetal-Duathlon, dem ersten Rennen der "Swiss Duathlon Series", Gesamtsieger

Duathlon: (sk) Als Gesamtsieger lief der Bad Säckinger Felix Köhler beim Gürbetal-Duathlon, dem ersten Rennen der "Swiss Duathlon Series", ins Ziel. Zuerst musste Köhler bei seinem Saisonauftakt ein 26.6 Kilometer langes Zeitfahren absolvieren. Hier lief es nicht ganz nach Wunsch für ihn,. doch verlor er nur eine Zehntelsekunde auf den Tagesschnellsten Andy Sutz, den zweimaligen Weltmeister über die Langdistanz und Europameister in dieser Disziplin. So ging Köhler fast zeitgleich mit Sutz auf die Laufstrecke über 7,7 Kilometer. Obwohl beide mit ihrem Lauf nicht zufrieden waren, war Köhler an den Steigungen stärker und baute so seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Am Ende reichte es, wie vor einem Jahr als Gesamtsieger ins Ziel zu laufen.