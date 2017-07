Regionalsport Hochrhein Favoritensiege beim FC Schachen

Hotzenwaldcup: SV BW Murg fegt den SG Niederhof/Binzgen II ebenso mit 5:0 vom Platz wie der SV Buch den SV Görwihl

Fußball: (neu) Der vierte Spieltag beim Hotzenwaldcup des FC Schachen, an dem zwölf Mannschaften teilnehmen, brachte Favoritensiege. Der SV BW Murg feierte beim 5:0 gegen die Reserve der SG Niederhof/Binzgen einen gelungenen Turniereinstand. Ebenfalls mit einem 5:0-Erfolg startete Bezirksligist SV Buch gegen den SV Görwihl standesgemäß ins Turnier.

Somit kommt es am Dienstagabend im Sandparkstadion zu zwei entscheidenden Spielen. Der SV BW Murg spielt um 19.45 Uhr gegen C.S.I. JR Laufenburg. Zuvor trifft der SV Buch um 18.15 Uhr auf den FC Rotzel um den Einzug ins Halbfinale, das am Donnerstag angesetzt ist. Bereits am Montag kann der SV Dogern gegen den SV Albbruck (19.45 Uhr) ins Halbfinale einziehen. Auch in der Partie des VfB Waldshut gegen den SV 08 Laufenburg (18.15 Uhr) geht es um den Einzug in die Runde der besten Vier.

SV BW Murg – SG Niederhof/Binzgen II 5:0 (3:0). – Tore: 1:0 (15.) Kruezin, 2:0 (18.) Uyar, 3:0 (31.) Yilmaz, 4:0 (42.) Uyar, 5:0 (66.) Schlinke. – SR: Jan Sigel (Waldshut-Tiengen). – Der SV BW Murg war in einem einseitigen Spiel jederzeit überlegen und siegte hoch verdient. Die Blau-Weißen machten schon vor der Pause alles klar.

SV Görwihl – SV Buch 0:5 (0:1). – Tore: 0:1 (6.) Maier, 0:2 (58.) und 0:3 (60.) beide Pecoraro, 0:4 (68.) Holzapfel, 0:5 (75.) Armanowski. – SR: Uwe Seifert (Waldshut). – Eine Stunde lang wehrte sich Außenseiter SV Görwihl tapfer. Herausragend in dieser Phase war SVG-Torhüter Adrian Huber, der in der 22. Minute einen Strafstoß parierte. Nach dem 2:0 tat sich der SV Buch leichter und kam doch noch zu einem deutlichen Sieg.