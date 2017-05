Juniorenfußball Fairplay-Preis für Sebastien Rosenblatt

Juniorenfußball: Torhüter der C-Junioren des FV Lörrach-Brombach hilft verletztem Gegenspieler und legt ihm fachgerecht einen Tape-Verband an

Juniorenfußball: – Den Fairplay-Preis des Südbadischen Fußballverbands (SBFV) erhielt C-Junior Sebastien Rosenblatt vom FV Lörrach-Brombach für sein vorbildliches Verhalten im Verbandsliga-Spiel gegen den SC Lahr am 8. April. Den Preis für den Monatssieger überreichte Bezirksjugendwart Harald Fengler bei den Juniorenpokal-Endspielen des SBFV in Lörrach. Mit dabei war Trainer Markus Lehmann vom SC Lahr, der eigens zur Ehrung des Torhüters angereist war: "Ich war von seinem Verhalten beeindruckt", sagte Lehmann

Kurz vor Spielende hatte sich ein Lahrer Stürmer in einer Eins-zu-Eins-Situation mit Rosenblatt verletzt. Sofort erfasste der Torhüter die Situation vorbildlich und half dem Lahrer Spieler mit Eis und Stützen, bevor dieser in die Kabine getragen werden musste. Nach dem Spiel erkundigte sich Rosenblatt nach dem Zustand des Spielers und bot an, einen Tapeverband am verletzten Knie anzulegen.

"Mit einer Ruhe und Selbstsicherheit hat er den Verband angelegt. Nach zehn Minuten war alles erledigt und wir konnten unseren Spieler mit nach Hause nehmen," berichtet Markus Lehmann: "In Lahr gingen wir umgehend ins Krankenhaus, wo eine Innenbanddehnung am Knie festgestellt wurde. Der Pfleger lobte den Tapeverband, der das Knie gut stabilisiert habe für die Rückfahrt."