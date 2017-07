Fußball-Bezirksliga FV Lörrach-Brombach II lässt sich nicht verrückt machen

Fußball-Bezirksliga: Trainer Tobias Jehle redet nicht vom Titel sondern vom Umbruch bei der Verbandsliga-Reserve. Heiko Güntert kommt vom TuS Bonndorf ins Grütt

Fußball-Bezirksliga: – "Die anderen haben gut reden. Sie sehen nicht hinter die Kulissen", muss Trainer Tobias Jehle fast schmunzeln beim Ergebnis einer Umfrage von SÜDKURIER-Regiosport Hochrhein. Ein Großteil der Bezirksligisten sieht die Reserve des Verbandsliga-Aufsteigers als Favorit auf den Titel: "Mit der Rolle kann ich leben, sie wird unsere Arbeit aber nicht beeinflussen", so Jehle, der einen Platz in der Spitzengruppe anpeilt: "Bei uns steht allerdings erst einmal ein Umbruch an. Einige wichtige Stützen sind nicht mehr dabei."

In seinem ersten Jahr als Trainer der Reservisten im Grütt machte Jehle einen intensiven Lernprozess durch: "Es ist schon vieles anders als bei einer 1. Mannschaft", betont der 36-Jährige: "Es gilt vor allem, die Interessen der 1. Mannschaft zu berücksichtigen." Zwar bilde die "Zweite" eine eigenständige Gruppe, doch eine Fluktuation enormen Ausmaßes zwischen den Mannschaften war nicht zu verhindern: "Ich habe in den 30 Spielen stolze 52 Spieler eingesetzt", blickt Jehle mit Respekt auf die Statistik: "Es war kaum möglich, eine Stamm-Elf zu formieren." Entsprechend verdient die sportliche Leistung mit Rang vier höchste Anerkennung. Hätte die Mannschaft vor der Winterpause nicht fünf Spiele in Folge verloren, wäre ein Aufstiegsplatz drin gewesen: "Diese Hypothek war zu groß", gibt Jehle offen zu.

Für die neue Saison wünscht sich Jehle vor allem mehr Konstanz in seiner Elf und dass der Umbruch reibungslos ablaufe: "Das wird eine gewisse Zeit brauchen." Froh ist er zudem, dass die "Dritte" den Aufstieg in die Kreisliga A geschafft hat: "Der Abstand ist für die Spieler, die zu uns kommen oder die wir nach unten abgeben, dann nicht mehr so groß."

Zugänge: Heiko Güntert (TuS Bonndorf), Kevin Keller (FC Zell), Lukas Hug (SV Weil), Boniface Mbeng Wara (DJK Villingen), Matthias Horn (eigene Erste), Nicolai Dürrscheidt, Niklas Fimpel, Wilfried N'Guessan, Kilian Seng (alle eigene Junioren).

Abgänge: Mike Kränkel, Patrick Ofenheusle, Tim Tröndlin, Kevin Tröndlin, Adriano Verrini (alle hören auf), Marco Neubauer (Studium, Berlin), Felix Sütterlin (eigene Dritte), Antonius Tran, Kevin Tröndlin (beide pausieren).

Tor: Marco Hermann, Niklas Fimpel. – Abwehr: Daniel Drago, Heiko Güntert, Kevin Kunzelmann, Yannick Müller, Elmar Orendi, Benjamin Schloz, Jakob Schröter, Kilian Seng. – Mittelfeld: Patrick Cali, Massimo De Franco, Mika Dantona, Matthias Horn, Lukas Hug, Leon König, Etienne Leisinger, Enno Meyer, Jürgen Myftiu, Wilfried N'Guessan, Arian Palatini, Patrick Sorg, Boniface Mbeng Wara. – Angriff: Nicolai Dürrscheidt, Maximilian Imgraben, Kevin Keller, Dominik Krieger. – Trainer: Tobias Jehle.