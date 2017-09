Regionalsport Hochrhein FV Degerfelden will nachlegen

Fußball-Kreisliga A-West: Nach dem Remis gegen den SV Herten sollen nun gegen den SV Todtnau Punkte her. SV Karsau muss zu Titelanwärter TuS Stetten. SV Nollingen beim FV Fahrnau, SV Herten beim SV Weil III

Fußball-Kreisliga A-West: (neu) Die Stadtderbys haben erst einmal Pause. Nach der Kür folgt für das Rheinfelder Quartett die Pflicht. Drei spielen in der Fremde, der FV Degerfelden will nach dem umjubelten 0:0 im Derby beim SV Herten gegen den SV Todtnau an die zuletzt solide Leistung anknüpfen. Trotz des torlosen Remis behielt der SV Herten die Tabellenführung. Nun peilt er beim SV Weil III wieder drei Punkte an. Den Weilern wurden wegen des unerlaubten Einsatzes eines Spielers in der Partie beim FC Huttingen drei Punkte abgezogen (wir berichteten).

Drei Niederlagen gab es für den SV Karsau zu Hause. Die Elf von Trainer Wilfried Zäh fährt zum Titelanwärter TuS Stetten. Ein Punkt sollte möglich sein. Der SV Nollingen fegte den SV Weil III mit 12:0 vom Platz. Die Elf von Trainer Giovanni Di Feo muss nun zum FV Fahrnau. Das 0:0 beim SV Herten macht dem FV Degerfelden Mut. Nun soll gegen den SV Todtnau nachgelegt werden.