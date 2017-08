Fußball-Landesliga FSV Rheinfelden vor heikler Aufgabe

Fußball-Landesliga: FSV RW Stegen zu Gast auf der Rheinfelder Richterwiese. FC Tiengen 08 muss zum FC Emmendingen

Fußball-Landesliga: (gew) Vor einer heiklen Aufgabe steht der FSV Rheinfelden (10.) am Samstagabend. Gegner auf der heimischen Richterwiese ist der FSV RW Stegen.

Der Tabellenzweite ist bisher noch unbesiegt, während der FSV Rheinfelden bei einem Sieg zwei Niederlagen kassiert hat. „Wenn wir jetzt wieder verlieren, rutschen wir gleich nach hinten ab. Wir brauchen die Punkte gegen den FSV RW Stegen und wollen gewinnen“, fordert Spielertrainer Anton Weis seine Mannschaft zum Kämpfen auf.

Mit der Leistung seines Teams ist Anton Weis zufrieden: „Bei der Niederlage vor einer Woche beim FC Emmendingen haben wir guten Fußball gespielt. Nur das Ergebnis stimmte nicht. Ich mache mir noch keine Sorgen.“

Zu einem Kurzeinsatz kam vor Wochenfrist nach überstandener Krankheit Mittelfeldmann Simon Kleiner. Er ist wieder fit und könnte in der Anfangself stehen. Wieder zurück sind außerdem Jens Murawski, Yusuf Cam und Eren Salli. Weiter fehlen werden dagegen Besart Cibukciu, Asip Smailji und Nikola Necetin. Bis zur Winterpause werden – wie wir schon berichtet haben – Sascha Rueb und Vincent Kittel verletzungsbedingt ausfallen.

„Zweieinhalb von drei Spielen in dieser Saison waren gut“, freut sich Trainer Georg Isele von Aufsteiger FC Tiengen 08 (4.) über einen guten Saisonstart mit zwei Siegen bei einer Niederlage. „Mit der Punktausbeute sind wir zufrieden“, sagt der Trainer. Da die personelle Situation angespannt war und ist, habe man die Taktik geändert. Isele: „Da müssen wir eben improvisieren und defensiver zu Werke gehen, obwohl uns das eigentlich nicht so liegt.“ Auch beim FC Emmendingen (8.) am Samstag werden die Tiengener großen Wert auf eine stabile Abwehr legen. Isele weiß, dass seine Mannschaft noch mehr zulegen muss. „“Wir müssen noch stabiler werden, um in Emmendingen bestehen zu können.“

Fehlen werden beim FC Tiengen 08 am Samstag die Brüder Angelo und Bruno Di Palma (privat). Ebenfalls privat verhindert wegen einer Hochzeit ist Steffen Huber. Immer noch nicht in den Kader zurück gekehrt sind Erdan Kizilay, Daniel Albicker, Süleyman Karacan und Marius Sava.