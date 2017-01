Regionalsport_Hochrhein FSV Rheinfelden verpasst Viertelfinale beim FC Wehr

Hallenfußball: FV Lörrach-Brombach gewinnt Turnier des FC Wehr in der Seebodenhalle. Spvgg. Brennet überrascht als Dritter. Spvgg. Wehr siegt bei Turnier der Kreisligisten

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Hallenfußball: (neu) Wie 2016 triumphierte der FV Lörrach-Brombach beim Hallenfußballturnier des FC Wehr in der Seebodenhalle. Der Landesligist gewann alle acht Spiele und erzielte 42 Tore. Knapp wurde es nur im Endspiel. Hier siegten die Lörracher gegen den SC Konstanz-Wollmatingen (Landesliga, Staffel 3) mit 2:1. Platz drei sicherte sich die Spvgg. Brennet mit einem 3:1 gegen den SV Weil. Sieger des Dreikönigsturniers mit Kreisligisten tags zuvor wurde die Spvgg. Wehr.

Der FV Lörrach-Brombach marschierte souverän ins Viertelfinale, wo er den SV BW Murg mit 12:0 aus der Halle fegte. Im Halbfinale besiegten die Lörracher den SV Weil mit 5:2. Überraschend war, dass B-Kreisligist SV Nollingen Sechster wurde. Er qualifizierte sich als Tabellendritter für die Runde der besten Acht, wo erst nach dem Neunmeterschießen Schluss war.

Einen starken Eindruck hinterließ die Spvgg. Brennet. Mit 13 Punkten holte sie sich den Gruppensieg, gewann gegen den FC Zell im Viertelfinale mit 5:1 und scheiterte erst am SC Konstanz-Wollmatingen mit einem 10:11 im Neunmeterschießen im Halbfinale. Gastgeber FC Wehr wurde Sechster. Nach Platz zwei in der Gruppe hinter dem FV Lörrach-Brombach war nach dem Viertelfinale Schluss für die Wehrer. Sie verloren gegen den SV Weil mit 0:2. Landesligist FSV Rheinfelden verpasste den Einzug in die Runde der besten Acht. Dem FSV gelang beim 3:1 gegen den FC Laufenburg-Kaisten nur ein Sieg.

Turnier am Samstag: 1. FV Lörrach-Brombach, 2. SC Konstanz-Wollmatingen, 3. Spvgg. Brennet, 4. SV Weil, 5. SV Nollingen, 6. FC Wehr, 7. FC Zell, 8. SV BW Murg, 9. FC Energie Beznau, 10. FSV Rheinfelden, 11. FC Hausen, 12. FC Laufenburg-Kaisten/CH.

Dreikönigsturnier: 1. Spvgg. Wehr, 2. FC Wehr II, 3. FC Hausen, 4. FC Bergalingen, 5. FC Bad Säckingen, 6. SV Nollingen, 7. SV Obersäckingen, 8. SG Bergalingen/Wehr U19, 9. SF Eschbach II, 10. TuS Kinzigtal, 11. SF Eschbach, 12. Spvgg. Brennet, 13. TuS Kinzigtal II, 14. SV Herten, 15. Rheinfelder Kickers.

Bilder vom Turnier im Internet: