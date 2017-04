Fußball-Landesliga FSV Rheinfelden steht unter Druck

Fußball-Landesligist rutscht bei einer Niederlage im Derby gegen den TuS Efringen-Kirchen am Samstagabend im Europastadion auf einen Abstiegsplatz. SV 08 Laufenburg erwartet den SV Au-Wittnau. Alija Kapidzija fällt für den Rest der Saison aus. FV Lörrach kann den Meistertitel perfekt machen

Fußball-Landesliga: (gew) Der FV Lörrach-Brombach kann durch einen Sieg gegen Schlusslicht FC Zell Meisterschaft und Verbandsliga-Aufstieg perfekt machen, wenn Verfolger SV Kirchzarten nicht bei den SF Elzach-Yach gewinnt.

Was Abstieg oder Ligaverbleib angeht, könnte es für den FSV Rheinfelden (12.) prekär werden, wenn die Mannschaft von Spielertrainer Anton Weis am Samstagabend auf dem Kunstrasenplatz im Europastadion gegen den unteren Tabellennachbarn TuS Efringen-Kirchen (13.) verliert. Dann würden die beiden Teams die Plätze tauschen. Die Rheinfelder würden auf einen Abstiegsplatz rutschen, wären nur dann gerettet, wenn der Tabellenzweite sich in der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga durchsetzen würde. Die Rebländer würden dagegen auf den ersten Nichtabstiegsplatz klettern.

Anton Weis weiß, um was es geht: "Das ist ein wirklich wichtiges Spiel." Der Gegner habe derzeit einen guten Lauf, sagt er. Und nach dem Derby folgen für die Rheinfelder die schwierigen Spiele beim SV Kirchzarten, gegen den FSV RW Stegen und beim SV Weil. In der Vorrunde verlor die Mannschaft von Weis in Efringen-Kirchen mit 0:1. Patrick Rueb ist noch verletzt und wird am Samstag fehlen. Der Einsatz von Vincent Kittel ist noch nicht sicher.

Für den SV 08 Laufenburg (15.) sieht es in Sachen Ligaverbleib düster aus. Erst vier Punkte hat das Team nach der Winterpause gesammelt. Gegen den SV Au-Wittnau (5.), gegen den es in der Vorrunde eine 0:2-Niederlage gegeben hat, muss ein Sieg her. Mehr noch: Die restlichen sechs Spiele müssten alle gewonnen werden, will sich die Mannschaft noch retten. SV 08-Trainer Norbert Schneider: "Ein Sieg könnte Wunder bewirken. Wir geben uns nicht auf." Schneider hat große Personalsorgen: Alija Kapidzija hat den Mittelfuß gebrochen, da ihm der Schiri zuletzt in der Partie beim SV Weil auf den Fuß unglücklich auf den Fuß getreten ist, und fällt für die restliche Saison auf. Bujar Halili hat eine Knieprellung und fehlt zumindest an diesem Wochenende.