Fußball, SBFV-Pokal FSV Rheinfelden jubelt spät

Fußball, SBFV-Rothaus-Pokal: (gew) Im Duell der Landesligisten setzte sich der FSV Rheinfelden (Staffel 2) beim FC Hilzingen (Staffel 3) mit 4:2 in der Verlängerung durch. So kommt es am kommenden Wochenende in der ersten Hauptrunde des Pokals zum Derby des FSV Rheinfelden beim SV Weil, der sich beim A-Kreisligisten SV Herten mit 2:1 durchsetzte. Bezirksligist SV Jestetten gewann beim A-Kreisligisten FC Huttingen mit 3:1 und erwartet am Samstag in Runde eins den Landesligisten SV Kirchzarten.

FC Hilzingen -

FSV Rheinfelden

2:4. n.V. (2:2)

Tore: 1:0 (16.) Endres; 1:1 (39.) und 1:2 (67.) beide S. Rueb; 2:2 (88./FE) Hägele; 2:3 (101.) Smailji; 2:4 (119.) Polat. – SR: Jürgen Schätzle (Schönwald). – Z.: 100. – Bes.: GR für FSV (107.).

(neu) Zwei Tore von Sascha Rueb in der normalen Spielzeit reichten nicht für die Gäste. Erst die Treffer von Asip Smailji und Tolga Polat brachten die Entscheidung zugunsten des FSV Rheinfelden.

SV Herten -

SV Weil

1:2 (1:0)

Tore: 1:0 (9.) Kägi; 1:1 (58.) Mundinger; 1:2 (79.) Weber. – SR: Steffen Fante (Neuenburg). – Z.: 120.

(gew) A-Kreisligist SV Herten verkaufte sich gegen den Landesligisten sehr gut und nutzte gleich seine erste Chance durch Elias Kägi zur Führung. Diese hatte bis in die zweite Hälfte Bestand. In der 58. Minute verwandelte Daniel Mundinger einen direkten Freistoß zum Ausgleich. Elf Minuten vor dem Ende traf Yannik Weber zum 2:1 für den Favoriten. Musah Musliu hatte kurz vor dem Ende noch eine Chance, doch rettete Kevin Hill im Weiler Tor den Gästen den Sieg.

FC Huttingen -

SV Jestetten

1:3 (1:1)

Tore: 1:0 (30.) Maurer; 1:1 (32.) Rangnau; 1:2 (70.) Hosp; 1:3 (81.) Arena. – SR: Stefan Mera-Linz (Schopfheim). – Z.: 70.

(gew) Der SV Jestetten kam beim FC Huttingen zu einem insgesamt verdienten Sieg. Martin Rangnau hatte gleich eine große Chance zum 1:0, doch klärte ein Huttinger auf der Linie. Überraschend ging der Gastgeber durch Florian Maurer in Führung. Rangnau traf aber fast im Gegenzug zum 1:1. Nach dem Wechsel machten die Gäste durch Treffer von Cedric Hosp und Francesco Arena alles klar. Arena war beim Stand von 2:1 noch am Pfosten gescheitert.