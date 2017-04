Rheinfelden FSV Rheinfelden holt einen Punkt

Fußball-Landesliga: Jeremy Stangl gleicht Führung des VfR Hausen noch vor dem Wechsel mit einem verwandelten Handelfmeter aus

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußball Landesliga

FSV Rheinfelden -

VfR Hausen

1:1 (1:1)

Tore: 0:1 (24.) Fischer; 1:1 (37./HE) Stangl. – SR: Julian Schmid (Fischerbach). – Z.: 180.

(gew) Die Erfolgsserie des FSV Rheinfelden ist noch immer nicht gerissen. Auch im fünften Spiel nach der Winterpause blieb die Mannschaft ohne Bezwinger. Gegen den VfR Hausen reichte es letztlich zu einem leistungsgerechten Unentschieden.

Die Gäste erwischten auf dem Kunstrasenplatz im Warmbacher Europastadion den besseren Start und gingen durch einen Treffer von Elias-Manuel Fischer nach 24 Minuten in Führung. Die Gastgeber hatten zunächst noch Schwierigkeiten im Spielaufbau, fingen sich dann aber immer mehr und kamen durch einen von Jeremy Stangl verwandelten Handelfmeter noch vor der Pause zum Ausgleich.

In der ausgeglichenen zweiten Hälfte erarbeiteten sich beide Teams noch Chancen, doch fehlte im Abschluss die letzte Konsequenz. In der Schlussphase waren die Gastgeber dann näher am Sieg. FSV-Sportchef Joachim Sperker ärgerte sich: "Zwei oder drei klare Möglichkeiten haben wir da ausgelassen. Ein Dreier wäre für uns noch möglich gewesen." Er warnte auch vor verfrühter Euphorie: "Wir sind auf einem guten Weg, dürfen uns aber noch lange nicht ausruhen."

FSV Rheinfelden: Quintero – Marra, Cibukciu, Schreiner, Polat – Weis, S. Rueb, Baumgartner (73. Boudjemaa), Beltrani, Smailji – Stangl.