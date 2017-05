Fußball-Landesliga FSV Rheinfelden bietet Dramatik pur

Fußball-Landesligist gibt im Derby beim SV Weil eine 3:1-Führung noch her und kassiert den Ausgleich in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Gastgeber lassen aber zuvor viele hundertprozentige Chancen aus

Fußball Landesliga

SV Weil -

FSV Rheinfelden

3:3 (1:2)

Tore: 0:1 (12.) Zieonjie; 0:2 (25.) Polat; 1:2 (29.) Kluge; 1:3 (74.) Stangl; 2:3 (80.) Kluge; 3:3 (90.+6) Mundinger. – SR: Stefan Schmidt (Ühlingen-Hürrlingen). – Z.: 130.

Sechs Minuten waren schon über die Zeit gespielt, als der Weiler Daniel Mundinger den Gastgebern doch noch das Remis bescherte. Die Gastgeber hätten sich aber nicht beschweren können, wenn sie im Derby leer ausgegangen wären.

Was sie vor allem in der zweiten Hälfte an Chancen liegen ließen, war unglaublich. Der Weiler Torwart Christoph Düster konnte es von hinten nicht mehr mit ansehen: „Das gibt es doch nicht“, schüttelte er ungläubig den Kopf. Auch sein Trainer Andreas Schepperle musste nach der Partie zugeben: „Unsere Chancenauswertung war katastrophal. Positiv war, dass wir nie aufgegeben haben.“

Den Anfang der Partie habe seine Mannschaft, so Schepperle, schlichtweg verschlafen. Auf der anderen Seite ging der FSV Rheinfelden das Spiel sehr konzentriert an. Aus zwei Chancen machten die Rheinfelder zwei Tore – das nennt man Effizienz. „Wir wollten hier gewinnen, obwohl wir noch die Ausfälle von Beltrani und Cibukciu zu verkraften hatten. Auch Jeremy Stangl war noch nicht ganz fit und kam erst nach der Pause rein“, sagte Trainer Marc Jilg.

Nach zwölf Minuten führte der Gast schon, als Modom Zieonjie allein auf Düster zulief und diesem keine Chance gab. Gut zehn Minuten später prallte eine Flanke von Anton Weis zurück zu Tolga Polat, der mit einem trockenen Schuss auf 2:0 erhöhte. Kapitän Fabian Kluge erzielte für die Gastgeber nach einem Freistoß von Daniel Mundinger wenigstens noch den Anschlusstreffer vor der Pause.

Nach dem Wechsel spielte nur noch der SV Weil. Yannik Weber vergab zwei Mal völlig frei vor dem Tor und auch Michailidis brachte den Ball zwei Mal völlig unbedrängt nicht im Tor unter. Was dennoch auf das Tor von FSV-Schlussmann Dany Quintero kam, hielt dieser bravourös. Stattdessen musste Düster auf der Gegenseite hinter sich greifen, als der eingewechselte Jeremy Stangl für die Gäste das 3:1 erzielte (74.). Mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag verkürzte Kluge zehn Minuten vor dem Ende auf 2:3. In der sechsten Minute der Nachspielzeit erlöste Mundinger den SV Weil mit dem 3:3.

Die Rheinfelder Spieler ließen zwar die Köpfe hängen, doch nach wenigen Minuten war auch Trainer Marc Jilg wieder gefasst: „Mit dem einen Punkt können wir nach dem Spielverlauf schon leben.“

FSV Rheinfelden: Quintero – Marra, Leipert, Schreiner, Polat – Weis, Baumgartner, Salli (81. Kleiner), Kittel (69. Volkmann), Smailji (90.1 J. Jilg) – Zieonjie (46. Stangl).

"Mit dem Punkt können wir leben"

Zu Beginn der Saison im Sommer des vergangenen Jahres wechselte Tolga Polat (34) von DTFV Bad Säckingen zum FSV Rheinfelden. Beim Landesligisten hat er einen Stammplatz und ist als Allrounder in der Defensive und Offensive ein gefragter Mann.

Tolga, zufrieden mit dem Remis?

Es war ein schönes Derby mit sechs Toren und sogar blutigen Nasen. Es ging zur Sache, war aber fair.

Ihre Mannschaft hat in der siebten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert. Da ärgert man sich doch.

Ein bisschen schon, aber ich habe den Ausgleich für den SV Weil kommen sehen. Sie haben gedrückt und unser Torwart Dany Quintero hat mehrmals mit Wahnsinns-Reflexen einen Gegentreffer verhindert. Er hat uns so lange den Vorsprung gerettet. Wir haben dagegen aus vier Chancen drei Tore gemacht. Mit dem Punkt können wir leben. Er sollte für den Ligaverbleib reichen.

Sie sind beim FSV Rheinfelden eine „Allzweckwaffe“. Wo spielen Sie lieber: vorn oder hinten?

Ich würde schon gern vorn spielen. Aber in der Abwehr ist auch in Ordnung. Da werde ich auch eher gebraucht.

Bleiben Sie dem FSV Rheinfelden auch in der kommenden Saison erhalten?

Ich weiß es noch nicht. Ich habe auch Angebote von anderen Vereinen, unter anderem als Spielertrainer zu arbeiten. Vielleicht bleibe ich aber auch hier. Da ist noch alles offen.