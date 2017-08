Fußball-Landesliga FSV Rheinfelden: Vincent Kittel noch nicht fit

Fußball-Landesligist startet am Samstag um 17 Uhr auf heimischer Richterwiese gegen die Reserve des Freiburger FC II in die neue Saison. Aufsteiger FC Tiengen 08 muss am Sonntag gleich beim starken FV Herbolzheim ran. Zahlreiche Ausfälle bei beiden Hochrhein-Teams

Fußball-Landesliga: (gew) Der FSV Rheinfelden startet am Samstag um 17 Uhr auf der heimischen Richterwiese in die neue Saison. Gegner ist Aufsteiger Freiburger FC II. FSV-Spielertrainer Anton Weis hat großen Respekt: "Das ist eine spielstarke Mannschaft. Außerdem könnten noch einige Akteure aus der ersten Freiburger Mannschaft in der Reserve aufgeboten werden. Wir dürfen den Aufsteiger also nicht unterschätzen."

Der FSV Rheinfelden hat zum Saisonauftakt einige Handicaps zu verkraften. So fällt der offensive Mittelfeldmann Vincent Kittel, der schon in der ganzen Vorbereitungszeit wegten einer Leistenzerrung fehlte, am Samstag aus. Er kann erst nächste Woche wieder ins Training einsteigen. Neuzugang Nikola Necetin kommt erst am Sonntag aus dem Urlaub zurück, Marco Beltrani am Samstag und Davide Marra zwei Tage vorher. Noch länger in den Ferien ist Simon Kleiner. Einsatzbereit sind aber auf alle Fälle die beiden Neuen Yusuf Cam und Jens Murawski. "Wir hatten eine gute Heimbilanz in der vergangenen Saison. Daran wollen wir auf alle Fälle anknüpfen", hofft Weis.

Überhaupt nicht glücklich ist Georg Isele, Trainer von Aufsteiger FC Tiengen 08, mit der personellen Situation seiner Mannschaft. "Ich weiß überhaupt nicht, wo wir stehen, und vor allem, ob die Fitness stimmt", gibt er zu. In der Vorbereitungsphase musste er immer wieder improvisieren. So auch beim Saisonauftakt am Sonntag beim FV Herbolzheim. Der Gastgeber hat sich mit insgesamt zwölf Spielern verstärkt. Vom FC Freiburg-St. Georgen kam beispielsweise Adrian Frankus, der den Sturm mit Stamm-Torjäger Thomas Bober noch weiter verstärken wird. "Das wird am Sonntag ein hartes Brot. Wir müssen auch taktisch clever spielen. Mit einem Punkt wäre ich hochzufrieden", sprüht Isele nicht gerade vor Optimismus.

In Sachen Aufstellung muss sich Isele noch zurück halten. "Da sind sehr viele Fragezeichen", gibt er zu. Für die nächsten vier Wochen fallen urlaubsbedingt Daniel Albicker und Süleyman Karacan aus. Ein Problem könnte es bei den Tiengenern auf der Torwartposition geben. Stammkeeper Martin Hackenberger hatte einen Arbeitsunfall. Sein Fuß ist stark angeschwollen, so dass ein Einsatz am Sonntag eher unwahrscheinlich ist. Ersatztorwart Sebastian Hug ist noch in Urlaub. Deswegen muss Aushilfe aus der Reserve her. Angeschlagen sind außerdem Marius Sava (Leiste) und Erdal Kizilay (Achillesferse).