Fußball-Landesliga FSV Rheinfelden: Tor des Tages durch Cam

Fußball-Landesliga: Offensivmann des FSV Rheinfelden vergibt zwei Chancen vor der Pause, bleibt aber in der 61. Minute ganz cool. Verdienter 1:0-Sieg beim VfR Hausen

Fußball-Landesliga: VfR Hausen – FSV Rheinfelden 0:1 (0:0).

Tor: 0:1 (61.) Cam. – SR: Sandro Pinna (Geisingen). – Z.: 100. – Bes.: GR für Eschbach (FSV/90.+3).

Auf schwer bespielbarem Platz kam der FSV Rheinfelden zu einem insgesamt verdienten Sieg. Das Tor des Tages erzielte Bilal Yusuf Cam. In der 16. und 21. Minute war er er noch am gegnerischen Torwart und an einem Hausener Spieler gescheitert, der Cams Schuss auf der Torlinie entschärfte, aber nach gut einer Stunde schloss der Rheinfelder Neuzugang einen herrlichen Spielzug über Jeremy Stangl zum 1:0 ab.

Die Gastgeber hatten vor der Pause zwar mehr Spielanteile, aber so gut wie keine Chancen. "Mit unserem Spielaufbau hatten wir zunächst Probleme", gab der Rheinfelder Spielertrainer Marc Jilg zu. Nach dem Treffer durch Cam hatten die Gäste sogar noch Chancen, auf 2:0 zu erhöhen, doch Jermy Stangl scheiterte zwei Mal äußerst knapp. "Wir waren dem zweiten Tor näher als die Hausener dem Ausgleich", sagte Marc Jilg, der in der Nachspielzeit noch eine "unnötige Gelb-Rote Karte" gegen Lucas Eschbach beklagte. Der Sieg der Gäste war hochverdient, da die Gastgeber im Abschluss viel zu harmlos blieben.

FSV Rheinfelden: Quintero – Marra, Eschbach, Murawski, Schreiner – Contorno (89. Salli), M. Jilg (61. Cibukciu), Baumgartner, Beltrani (90.+1 Zieonjie), Cam (78. Polat) – Stangl.