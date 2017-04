Fußball-Landesliga FSV Rheinfelden: Stephan Leipert wieder da

Nach langer Verletzungspause steht der Ex-Kapitän des FSV Rheinfelden der ersten Mannschaft wieder zur Verfügung. Am Samstag will der Fußball-Landesligist auf der Richterwiese gegen den FSV RW Stegen seine Heimserie nicht abreißen lassen. SV 08 Laufenburg hofft im Kellerduell am Samstag gegen die SG Wasser-Kollmarsreute auf den dritten Sieg in Folge. Bilal Sevda fällt aber bis Saisonende wegen eines gebrochenen Handgelenks aus

Fußball-Landesliga: (gew) In dieser Saison hat er noch keinen Einsatz für die erste Mannschaft des FSV Rheinfelden (12.) bestritten. Nach etwa neun Monaten Pause und Tests in der Reserve steht Ex-Kapitän Stephan Leipert dem Landesliga-Team wieder zur Verfügung. Zumindest auf der Bank wird er sitzen. Ob er in der Partie am Samstag um 17 Uhr gegen den FSV RW Stegen (3.) schon in der Anfangsformation stehen wird, weiß Spielertrainer Anton Weis noch nicht. Die Abwehrkünste Leiperts werden aber bis Saisonende gefragt sein.

Zwar steht der FSV Rheinfelden noch auf dem ersten Nichtabstiegsplatz (drei Punkte über dem Strich), doch das Restprogramm ist schwer. Auch gegen den FSV RW Stegen, der noch auf Platz zwei hofft, wird es nicht einfach. Zuletzt hat der FSV Rheinfelden ebenfalls bei einem Aufstiegsaspiranten, dem SV Kirchzarten, mit 0:1 verloren, aber eine gute Figur abgegeben. "Mit diesem Schwung wollen wir in die Partie am Samstag und hoffen auf einen Sieg. Alles andere bringt uns nicht weiter", sagt Weis, der auch darauf hofft, dass sein FSV nach der Winterpause zu Hause unbesiegt bleibt. Eine weitere Premiere wird es wohl am Samstag geben: Erstmals steigt die Heimpartie in diesem Jahr aller Voraussicht nach auf der Richterwiese.

Nach zwei Siegen in Folge hat der SV 08 Laufenburg (14.) nochmals Hoffnung im Kampf um den Ligaverbleib geschöpft. Sechs Punkte fehlen der Mannschaft von Trainer Norbert Schneider bei noch vier ausstehenden Spielen auf einen Nichtabstiegsplatz. Das Restprogramm ist eher "leicht". Sollten die Null-Achter nochmals den Kopf aus der Schlinge ziehen, ist dafür ein Sieg am Samstag gegen den Vorletzten SG Wasser-Kollmarsreute Voraussetzung. "Wir haben uns nicht aufgegeben, aber wir wissen auch, dass es schwierig wird", sagt Schneider. Seine Vorsicht hat zwei neue Gründe: So steht fest, dass Bilal Sevda wegen eines gebrochenen Handgelenks in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung steht. Giovanni Tardo muss dieses Mal aus privaten Gründen passen. Aushilfe aus der Reserve ist nötig, aber diese hat personell auch Probleme. In der Vorrunde verlor der SV 08 auswärts mit 3:5.