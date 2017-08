Fußball-Landesliga FSV Rheinfelden: Lange Zwangspause für den Kapitän

Sascha Rueb verletzt sich schwer und spielt nicht mehr dieses Jahr. Spannung vor Hochrhein-Derby am Sonntag beim FC Tiengen 08. Beide Mannschaften sind personell stark gehandicapt

Fußball-Landesliga: (gew) Zwei Mannschaften – ein Problem. Der FC Tiengen 08 erwartet am Sonntag um 15 Uhr den FSV Rheinfelden zum Hochrhein-Derby. Sowohl der Gastgeber als auch die Gäste betreiten dieses prestigeträchtige Spiel mit ihrem letzten Aufgebot. Der FC Tiengen 08 hat den Vorteil, dass er als Aufsteiger mit einem überraschenden 4:1-Sieg beim FV Herbolzheim in die Saison gestartet ist. Der FSV Rheinfelden dagegen musste sich mit 0:2 dem Freiburger FC II geschlagen geben.

„Das war eines der besten Spiele, das ich je von meiner Mannschaft gesehen habe. Der Sieg in dieser prekären personellen Situation bei einem Spitzenteam war wichtig für unsere Moral. Jetzt ist alles etwas entspannter“, sagt Georg Isele, Trainer des FC Tiengen 08. Der personelle Notstand wird bei den Tiengenern noch drei Wochen anhalten. „Dann wird sich die Lage bessern“, so Isele, der für das Derby am Sonntag nur auf einer Position Entwarnung geben kann. So wird Martin Hackenberger wieder im Tor stehen. Isele: „Das gibt Sicherheit, obwohl Manuel Walter seine Sache in Herbolzheim gut gemacht hat.“

Auf den meisten anderen Positionen muss Isele aber improvisieren. Gegenüber der Partie vor knapp einer Woche wird nun auch Marius Sava (Urlaub) und Angelo Di Palma (Gelb-Rot-Sperre) fehlen. Vor allem Di Palma ärgert sich, dass er in der Partie gegen seinen ehemaligen Verein nicht dabei sein darf. Der Einsatz seines Bruders Bruno Di Palma ist ebenfalls unsicher, da dieser nach einer Meniskus-OP noch ein geschwollenes Knie hat. Isele: „Da sieht es nicht so gut aus.“

Angeschlagen ist außerdem Daniel Eichhorn. In Urlaub befinden sich Süleyman Karacan, Daniel Albicker und Erdal Kizilay. Angesichts dieser schwierigen personellen Situation wäre Isele schon mit einem Punkt zufrieden. Respekt hat der Tiengener Trainer vor dem Gegner: „Das ist eine gestandene Mannschaft“, sagt er. Vor allem den Rheinfelder Torwart kennt Isele persönlich. Isele und Quintero sind Postboten und in der Postmannschaft des Bezirks Freiburg aktiv.

Anton Weis, Spielertrainer des FSV Rheinfelden, hat wie Isele personelle Sorgen. „Für die Aufstellung müssen wir noch basteln“, weiß er. Bei der Auftaktniederlage gegen den Freiburger FC II verletzte sich Kapitän Sascha Rueb. Die ersten Befürchtungen wurden sogar noch übertroffen: Nicht nur das Kreuzband im Knie ist bei Rueb gerissen, sondern auch der Meniskus. „Sascha wird in der ganzen Vorrunde nicht mehr spielen können“, klagt Weis. Gegenüber der Partie zuletzt fehlen am Sonntag noch die Urlauber Asip Smailji, Eren Salli und Jens Murawski. Krank sind Simon Kleiner und Nikola Necetin. Erst mit Lauftraining begonnen hat Vincent Kittel, der dieses Mal also noch nicht einsatzbereit ist.

Die Niederlage von zuletzt haben die Rheinfelder analysiert. „Wir haben verdient verloren. Vor allem taktisch waren wir nicht clever genug. Die Freiburger hatten aber sechs oder sieben Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft aufgeboten“, sagt Weis. Der Rheinfelder Spielertrainer muss für Sonntag Ersatz aus der Reserve einfordern. Weis: „Wir müssen punkten. Sonst sind wir gleich mit zwei Niederlagen weit hinten in der Tabelle und stehen schon unter Druck.“