Fußball-Landesliga FSV Rheinfelden  Der Teamgeist stimmt

Spielertrainer Anton Weis und Marc Jilg haben aus Einzelkünstlern eine Mannschaft gemacht und damit viele Skeptiker Lügen gestraft.

Hier am Rhein sind wir zu Haus', in Rot und Schwarz wollen wir ganz hoch hinaus. Diese Zeilen aus dem neuen Vereinslied trällerten in der Pause und nach dem letzten Spiel aus den Lautsprechern auf der Richterwiese. FSV-Sturmspitze Jeremy Stangl gab davon sogar noch eine leicht französisch angehauchte Fassung zum Besten. Im Kreis schmetterten die Kicker des FSV Rheinfelden nach jedem Heimsieg nach der Winterpause ihr "Unschlagbar" hinaus.

Kameradschaft ist leichter gepflegt, wenn auch Erfolg da ist. In der vergangenen Saison sicherten sich die Rheinfelder erst am letzten Spieltag den Ligaverbleib. Dieses Mal war es am vorletzten, eigentlich am drittletzten.

Als der FSV Rheinfelden im Mai 2012 aus der Fusion der beiden großen Stadtvereine SC Rheinfelden 03 und VfR Rheinfelden entstand, waren viele skeptisch, ob das mit dieser Ehe klappen könnte. Es wäre schon, wenn sich der doch noch junge FSV Rheinfelden in der Landesliga etablieren könnte. Fußball auf überregionalem Niveau bieten in unserer Region nicht viele Vereine.

Skeptisch waren aber auch viele, als sich vor der Runde und noch in der Winterpause Torjäger wie Angelo Di Palma oder Giuseppe Catanzaro aus der Mannschaft verabschiedeten. Und manchmal wurden auch Zweifel laut, ob das hinhaut, wenn aus zwei Spielern wie Anton Weis oder Marc Jilg Trainer oder Spielertrainer werden.

Das Team hat alle Skeptiker Lügen gestraft. Sie präsentierte sich als homogene Einheit – und das war früher nicht immer so. Wer die Heimspiele der "Rot-Schwarzen" verfolgt hat, hat ein Bauchgefühl. Das besagt: Das sind keine Einzelkünstler, das ist eine Mannschaft.

