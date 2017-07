Fußball-Landesliga FSV Rheinfelden: Bitte kein Abstiegskampf

Fußball-Landesligist hat drei Neue im Team. Pokalpartie beim FC Hilzingen am Samstag ist eine Standortbestimmung

Fußball-Landesliga: – Drei Jahre spielt der FSV Rheinfelden nun in der Landesliga. Jedes Jahr ging es gegen den Abstieg. In der am 12. August beginnenden vierten Saison mit der Partie gegen Aufsteiger Freiburger FC II soll das Thema Ligaverbleib so schnell wie möglich in trockenen Tüchern sein. Das hofft auch Marc Jilg, der die Mannschaft wie bisher mit Anton Weis trainiert.

Relativ wenig Bewegung gab es beim FSV Rheinfelden im Kader. Vier Abgängen stehen drei Zugänge gegenüber. Verabschiedet haben sich Stephan Leipert (SV Schwörstadt), Tim Wiessmer (FC Zell), Matthias Wewiorski (FC Auggen) und Enrico Boudjemaa (TuS Lörrach-Stetten). Dafür stoßen Yusuf Cam (24) vom SV Schopfheim, Jens Murawski (20) vom SV Karsau und Nikola Necetin (19) aus der Jugend des FV Lörrach-Brombach neu ins Rheinfelder Team. Cam ist Stürmer, Murawski Verteidiger und Necetin ein Mann fürs Mittelfeld. „Das sind alles junge Spieler. Das ist Absicht. Mit jungen und motivierten Spielern haben wir zuletzt immer gute Erfahrungen gemacht“, sagt Jilg, der dabei an Akteure wie Eren Salli, Alex Contorno, Dustin Volkmann oder Patrick Baumgartner denkt, die sich im Team Stammplätze erobert haben.

Noch angeschlagen oder verletzt sind allerdings Contorno und Necetin. Auch Vincent Kittel laboriert noch an einer Adduktorenverletzung. Erste Standortbestimmung für den FSV Rheinfelden ist in der Qualifikation zum südbadischen Pokal am Samstag um 17 Uhr beim FC Hilzingen.

Kader, FSV Rheinfelden

Zugänge: Yusuf Cam (SV Schopfheim), Jens Murawski (SV Karsau), Nikola Necetin (Jugend, FV Lörrach-Brombach). – Abgänge: Stephan Leipert (SV Schwörstadt), Tim Wiessmer (FC Zell), Matthias Wewiorski (FC Auggen), Enrico Boudjemaa (TuS Lörrach-Stetten).

Tor: Dany Quintero, Vadim Herz. – Abwehr: Besart Cibukciu, Davide Marra, Fabian Schreiner, Alex Contorno, Tolga Polat, Dustin Volkmann, Lucas Eschbach, Jens Murawski. – Mittelfeld: Anton Weis, Sascha Rueb, Patrick Baumgartner, Nikola Necetin, Vincent Kittel, Marco Beltrani, Jan Jilg, Eren Salli, Patrick Rueb, Simon Kleiner. – Angriff: Jeremy Stangl, Asip Smailji, Modo Zieonjie, Yusuf Cam.

Trainer: Marc Jilg und Anton Weis (wie bisher).