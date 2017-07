Fußball-Bezirksliga FC Zell steht vor einem Umbruch

Für Eigengewächs Michael Schwald ist der Trainerposten beim Landesliga-Absteiger eine echte Herzensangelegenheit. Zahlreiche neue Spieler im Kader

Fußball-Bezirksliga: – Von einem Aufstieg möchte Michael Schwald nichts wissen. Der neue Trainer des Landesliga-Absteigers FC Zell weiß, dass er bei seinem Heimatverein vor einer Richtung weisenden Saison steht: "Wir haben in Kevin und Patrick Keller zwei wichtige Spieler verloren und stehen vor einem Umbruch. Natürlich möchten wir für die eine oder andere Überraschung sorgen, aber auf einem Platz unter den besten vier Clubs sehe ich uns nicht", hält der 46-Jährige den Ball flach.

Trainer beim FC Zell zu sein ist für Schwald eine Herzensangelegenheit. Entsprechend schwer machte er sich die Entscheidung: "Ich wollte den Club nicht im Stich lassen, obwohl ich beim FC Wehr für die neue Saison bereits wieder als Co-Trainer zugesagt hatte. Nicht nur die Vereinsführung, auch die Mannschaft hat mich gebeten, das Amt zu übernehmen." Nach der Trennung von Tinh Ngo im Frühjahr hatte zunächst Zwillingsbruder Kurt Schwald das Team übernommen. Nun ist Michael Schwald, der einst mit seinem jetzigen Co-Trainer Christian Lais bereits die A-Junioren des FC Zell trainiert hat, am Ruder: "Ich kenne den Verein, die Liga und natürlich viele Spieler. Ich freue mich riesig auf die Aufgabe."

Neben vier Eigengewächsen hat der FC Zell fünf neue Akteure in den Kader bekommen. Die gilt es für Schwald nun zu integrieren: "Die Vorbereitung läuft sehr gut. Die Jungs ziehen prima mit", freut er sich über den Elan seiner Spieler im Sportpark Brühl. Allen Ambitionen zum Trotz lehnt sich Schwald in der Saisonprognose nicht aus dem Fenster: "Wir bleiben auf dem Boden und steuern erst einmal einen einstelligen Tabellenplatz im gesicherten Mittelfeld an. Ich kenne die Liga und rechne mit einer interessanten Saison."

Zugänge: Musa Akyürek (SV Schopfheim), Paboy Ceesay (FC Freiburg-St. Georgen), Sebastian Rapp (FC Schönau), Ralf Senn (FV Fahrnau), Tim Wiessmer (FSV Rheinfelden), Hakan Mutafoglu, Lukas Ruf, Ole Schmidt, David Welte (alle eigene Junioren)

Abgänge: Kevin Keller, Patrick Keller (beide FV Lörrach-Brombach), Adrian Russotto (FC Hausen)

Tor: Tobias Fräßle, Christian Rapp. – Abwehr: Andreas Gutmann, Manuel Herzog, Benedikt Hierholzer, Alexander Karle, Fabian Lanza, Fabrice Neto-Loureiro, Alexander Petrovic, Daniel Philipp, Daniele Sparacino, David Welte. – Mittelfeld: Musa Akyürek, Simon Fräßle, Jonas Krumm, Hakan Mutafoglu, Dario Muto, Fabio Muto, Johannes Rapp, Lukas Ruf, Ole Schmidt, Ralf Senn, Robin Wiessmer, Tim Wiessmer. – Angriff: Paboy Ceesay, Leon Boos, Ralf Kiefer, Sebastian Rapp. – Trainer: Michael Schwald (Co-Trainer, FC Wehr) für Kurt Schwald (pausiert). – Co-Trainer: Christian Lais