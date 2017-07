Fußball-Bezirksliga FC Wittlingen möchte den nächsten Schritt machen

Fußball-Bezirksliga: Trainer Tiziano Di Domenico freut sich über türkischen Neuzugang Mustafa Alici sowie über die Rückkehr der Langzeitverletzten Florian Herr und Manuel Meier

Fußball-Bezirksliga: – Mit großem Optimismus geht der FC Wittlingen in die neue Saison: "Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung mit einem knackigen Programm", sieht Trainer Tiziano Di Domenico seine Elf auf dem richtigen Weg: "Wir wollen nach Platz sechs im Vorjahr nun einen Schritt weiter kommen." Eine feste Größe soll dabei nicht nur Mustafa Alici werden, der vom türkischen Zweitligisten Adana Demirspor kam.

"In Manuel Meier und Florian Herr sind zwei Langzeitverletzte wieder dabei, die quasi wie Neuzugänge zu sehen sind", so Di Domenico, der zudem froh ist, dass sich bei Torjäger Alexander Herbst der befürchtete Kreuzbandriss nicht bestätigte: "Er war schon in der Klinik, als ein letzter Check ergeben hat, dass es sich eher um eine Verletzung der Außenbänder gehandelt hat. Also wurde auf eine Operation verzichtet. Er wird wohl spätestens im November wieder spielen."

Spätestens dann hat Di Domenico – sofern alle Spieler fit bleiben – die Qual der Wahl: "Wir haben einen Kader mit 17, 18 Spielern, die jederzeit in der Startelf stehen können", freut sich der Trainer über die Auswahl: "Die Basis, im vorderen Drittel zu spielen, ist auf jeden Fall da." Allerdings rechnet er auch damit, dass sich die Qualität der Liga erhöhen wird: "Die beiden Reserve-Teams sowie die Absteiger werden sicher vorn mitmischen."

Keine Sorgen macht er sich zum Saisonstart bei der Besetzung der Torhüter: "Dennis Fritz ist wieder im Training und Aykut Kaya fehlt nach seinem Achillessehnenriss noch etwas die Fitness. Wenn beide Keeper wieder voll einsatzbereit sind, werde ich es schwer haben, einen der beiden Torhüter auf die Bank zu setzen", so Di Domenico.

Zugänge: Tobias Keller, Ahmet Synyigit, Bastian Wiesner, Richard Lorenz (alle eigene Junioren), Mustafa Alici (Adana Demirspor).

Abgänge: Simon Rübin, Patrick Schneider (beide pausieren), Giuliano Bartolotta (FC Steinen-Höllstein)

Tor: Aykut Kaya, Dennis Fritz. – Abwehr: Timo Kronenberger, Davide Ratto, Martin Schäffler, Daniel Stammler, Michael Stammler, David Stiefvater. – Mittelfeld: Felix Eckenstein, Florian Herr, Hannes Hofstetter, Tobias Keller, Felix Klein, Niklas Klein, Richard Lorenz, Manuel Meier, Kiyan Pourkhomamy, Benedikt Schneider, Kai Stellmacher, Lars Wagner, Ahmet Synyigit. – Angriff: Mustafa Alici, Salvatore Di Mattia, Glattacker Timo, Herbst Alexander, Almir Qerimi, Bastian Wiesner. – Trainer: Tiziano Di Domenico. – Co-Trainer: Antonio Ratto.