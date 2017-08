Fußball, Rothaus-Bezirkspokal FC Weizen wirft FC Erzingen aus dem Pokal

Bezirksligist scheidet in der ersten Runde aus und kassiert neben dem 2:4 zudem zwei Gelb-Rote Karten. FC Weizen in Runde zwei beim FC Dettighofen

Fußball: – Nach dem FC Wallbach, der allerdings seine "Zweite" ins Rennen geschickt hat, schied als zweiter Bezirksligist auch der FC Erzingen bereits in der ersten Runde des Rothaus-Bezirkspokals aus. Die Partie beim FC Weizen ging mit 2:4 verloren.

FC Weizen – FC Erzingen 4:2 (1:2). – Tore: 0:1 (16.) Bauer, 0:2 (33.) Hönig, 1:2 (40./FE) Müllek, 2:2 (73.) und 3:2 (85.) beide Baschnagel, 4:2 (90.+4) Stich. – SR: Stefan Schmidt (Ühlingen-Birkendorf). – Z.: 200. – Bes.: GR für Lentisco (FCE/45.) und Hönig (FCE/80.).

Nach Toren von Ronny Bauer und des Ex-Weizener Steffen Hönig schien die Partie für den Gast in die richtige Richtung zu laufen. Doch noch vor der Pause kamen die Weizener zum Anschlusstreffer. Marc Müllek verwandelte einen an Christoph Baschnagel verursachten Foulelfmeter zum 1:2. Im zweiten Durchgang bewiesen die Gastgeber eine gute Moral. Christoph Baschnagel drehte mit seinen Treffern gegen die nun in Unterzahl spielenden Erzinger das Blatt. In der Nachspielzeit machte Johannes Stich die Pokalüberraschung perfekt.

In der zweiten Hauptrunde muss der FC Weizen nun am Sonntag, 15 Uhr, zum FC Dettighofen.