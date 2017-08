Fußball-Kreisliga A FC Weizen: Klaus Gallmann ist der Held

Fußball-Kreisliga A: "Aushilfsstürmer" des FC Weizen entscheidet Partie gegen SV Albbruck beim 5:2 fast alleine. VfB Waldshut mit holprigem Einstand – nur 2:2 gegen Spvgg. Wutöschingen

Kreisliga A-Ost

FC Weizen – SV Albbruck 5:2 (0:1). (neu) Wie in der vorherigen Saison gab es in der Partie beider Teams reichlich Tore. Der FC Weizen steckte einen zweimaligen Rückstand weg, ehe er richtig in Schwung kam. Herausragend war der dreifache Torschütze Klaus Gallmann, der das Spiel nach der Pause fast im Alleingang entschied. Sein Bruder und FCW-Trainer Michael Gallmann freute sich: "Dafür ist Klaus eben immer noch gut." Über die gesamte Spieldauer gesehen sei der Sieg verdient gewesen.

SV Rheintal – FC Bergalingen 6:1 (2:0). – Rheintals Sportchef Thorsten Walz war etwas überrascht darüber, wie wenig Gegenwehr die Gäste aus Bergalingen zeigten: "Wir haben ja auch nicht unbedingt unser bestes Spiel abgeliefert." Er zählte zwei Torschüsse des Gegners. Ansonsten dominierten die Rheintaler. Walz: "Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können. Es war alles in allem sehr souverän."

VfB Waldshut – Spvgg. Wutöschingen 2:2 (0:1). – Nils Mühlenweg, Trainer des VfB Waldshut, ärgerte sich etwas über den Auftritt seiner Elf im ersten Durchgang: "Das war die schlechteste Hälfte, die ich seit langem, gesehen habe. Ich musste in der Pause erst einmal laut werden." Sein Team berherzigte seine Ansprache und machte Druck. Allerdings kam der VfB gegen einen tief stehenden Gegner nicht so zum Zug wie gewünscht. Die Waldshuter verpassten nach dem 2:1 gute Chancen, um die Partie zu entscheiden.

SV BW Murg – FC RW Weilheim 1:0 (1:0). – Beide Mannschaften zeigten, warum sie zur Spitze gehören wollen. Spielerische Vorteile hatten die Gäste aus Weilheim. Und der Bezirksliga-Absteiger hatte Pech. In der 55. Minute scheiterte Michael Emmerich mit einem Strafstoß an Murgs Torhüter Simon Blakowski. Gleich danach gab es ein Handspiel und erneut Strafstoß. Diesmal hämmerte Matthias Stoll vom Punkt drüber.

SV Berau – FC Hochrhein 1:1 (0:1). – Der FC Hochrhein kommt noch nicht richtig in Schwung. Erneut musste sich die Elf von Trainer Philip Brandl mit einem Remis zufrieden geben. Unglücklich für die Gäste aus dem Bohnenviertel: Marco Paulke traf für den SV Berau in der Nachspielzeit zum Ausgleich.

FC Grießen – FC Bad Säckingen 1:1 (0:0). – Der sonst eher ruhige Grießener Pressesprecher Dieter Spitznagel ärgerte sich nach dem Schlusspfiff: "Ich rede normal nicht über einen Schiedsrichter, aber er wollte wohl, dass die Bad Säckinger zum Ausgleich kamen." Er monierte, dass Necmettin Özdemir (Waldshut) einseitig gepfiffen habe. Den bitteren Ausgleich kassierten die Klettgauer in der Nachspielzeit. Nach einem indirekten Freistoß im Strafraum sah Özdemir ein Foul und zeigte auf den Punkt. Veselin Radic nutzte seine Chance und verwandelte. Der FC Grießen hätte jedoch schon vor der Pause mit 2:0 führen können. Zwei Mal stand das Aluminium im Weg.

Kreisliga A-West

SV Herten – TuS Kleines Wiesental 2:1 (2:0). – Bezirksliga-Absteiger SV Herten feierte den zweiten Sieg und einen super Saisonauftakt. Mario Rittwag (19.) und Tunahan Kocer (20.) mit seinem fünften Tor besorgten dem SV Herten eine komfortable Führung, die bis in die Schlussphase hielt. Hertens Torhüter Marvin Baumann stand in der 70. Minute im Mittelpunkt. Er parierte einen Strafstoß Patrick Hafensteiner. So kamen die Gäste durch Hannes Kraft (83.) erst spät zum Anschlusstor. Er traf nach einem Handspiel vom Punkt.

SV Nollingen – FV Haltingen 2:5 (1:3). – Auch die Heimpremiere ging für den SV Nollingen daneben. Yannick Dold (1.) brachte den Aufsteiger zwar mit dem ersten Angriff in Führung, doch in der Folge übernahm Mitaufsteiger FV Haltingen das Kommando. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gab es nach Dolds 2:4 in der 71. Minute.

SV Karsau – FV Fahrnau 2:3 (0:1). – Zunächst gaben die Gäste aus Fahrnau den Ton an. Sie spielten sich bis zur 63. Minute einen 3:0-Vorsprung heraus. Toll die Moral des SV Karsau: Die Elf von Trainer Wilfried Zäh steckte nicht auf und kam noch heran.

FC Huttingen – FV Degerfelden 2:1 (1:1). – Nach zwei Spielen steht der FV Degerfelden ohne Punkte da. Erneut war es knapp. Spielertrainer Patrick Streule (31.) brachte die Degerfelder in Führung. Es reichte nicht.