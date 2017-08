Fußball-Bezirksliga FC Wallbach siegt dank seiner "Joker"

Fußball-Bezirksliga: Einwechselspieler treffen drei Mal beim 4:1 gegen Aufsteiger FC Schlüchttal. FC Geißlingen verpasst Punkt beim FV Lörrach-Brombach II. Leistungssteigerung bei der SpVgg. Brennet-Öflingen trotz 1:3 gegen den SV Weil II. SV Jestetten gewinnt Hitzeschlacht gegen FC Wehr. SV Buch liegt beim 2:5 in Wittlingen schon nach vier Minuten mit 0:2 hinten

Fussball Bezirksliga

FC Wallbach – FC Schlüchttal 4:1 (1:1)

(gru) Wohl dem, der eine derart gut bestückte Reserve-Bank hat. Denn erst nach den Einwechslungen bekam der FC Wallbach den Aufsteiger richtig in Griff: „Mit der ersten Hälfte war ich nicht zufrieden, da haben wir zu viele Fehler gemacht“, ärgerte sich Trainer Patrick Bayer über das unnötige 0:1 durch Marvin Kalt: „Wir haben schlecht verteidigt.“ Noch vor der Pause glich Dan Stengritt zwar aus, doch Kalt hatte Sekunden später sogar das 2:1 auf dem Fuß: „Das wäre aber eher glücklich gewesen“, gab Felix Blatter vom FC Schlüchttal zu: „Die Wallbacher waren klar besser, das Ergebnis geht in Ordnung.“ Letztlich waren es der vor der Pause ausgewechselte Albert Flato, der für ihn gekommene Dennis Heinemann sowie Marco Weimann, der zur zweiten Hälfte kam und Mike Heyde, für den Dominik Bitzenhofer nach 70 Minuten das Feld räumte: „Sie brachten frischen Wind bei brütender Hitze“, so Patrick Bayer: „Bei weit über 30 Grad konnten wir durch die Wechsel stets frische Kräfte bringen, die enorm viel arbeiteten.“ Heyde traf fünf Minuten nach seiner Einwechslung zum 2:1, Heinemann legte das 3:1 nach, ehe erneut Heyde zum 4:1-Endstand traf.

SV Jestetten – FC Wehr 2:0 (1:0)

(gru) Einen Schönheitspreis verdienten sich beide Teams nicht: „Bei der brütenden Hitze war kein laufintensives Spiel zu erwarten“, nahm SVJ-Trainer Michele Masi beide Mannschaften in Schutz. So war mit der Jestetter Führung durch Robin Kübler die Partie fast schon entschieden, wenn auch Andreas Ranert kurz vor der Pause den Ausgleich vergab. Nach dem Wechsel schwanden die Kräfte, der Gast wurde zudem dezimiert: „Wobei der Grund für die Gelb-Rote Karte gegen Rouven Rünzi sich keinem Beobachter erschloss“, wunderte sich Trainer Michael Schenker über diese Entscheidung: „Wir hatten zu viele Ausfälle und nicht fitte Spieler, so dass kein Aufbäumen möglich war.“ Das 2:0 besorgte Stefano Fornino in der Schlussphase.

SpVgg. Brennet-Öflingen – SV Weil II 1:3 (0:0)

(gru) "Trotz der erneuten Niederlage war es ein Schritt nach vorn", betonte Trainer Urs Keser: "Wir haben gekämpft und Gas gegeben." Es wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen, hätte David Heinz kurz nach der Pause seinen Alleingang erfolgreich abgeschlossen. Fast im Gegenzug gelang dem SV Weil II die Führung durch Fabian Kluge, neun Minuten später legte Simon Blaschke nach: "Bei der Hitze drehst du kein 0:2 mehr um", so Keser: "Aber es wäre interessant gewesen, hätten wir geführt."

FC Wittlingen – SV Buch 5:2 (3:1)

(gru) Wer nach vier Minuten glaubte, die Partie sei entschieden, den belehrten die ersatzgeschwächten Bucher eines Besseren. Zwar führten die Hausherren da bereits mit 2:0, doch Patrick Vögele (10.) gelang der Anschlusstreffer. Den allerdings beantwortete Salvatore Di Mattia mit dem 3:1 (13.). In der Folge erspielte sich der SV Buch etliche Chancen, war nah dran am 2:3. "Unsere Abschlusschwäche war entscheidend", sah SVB-Trainer Michael Hägele auch nach der Pause und dem zeitigen 1:4 durch Benedict Schneider (46.) kein Nachlassen. Manuel Berger verkürzte auf 2:4 und immer wieder war der SV Buch gut dabei: "Ohne den Tiefschlaf zu Beginn wäre mehr drin gewesen", war Hägele überzeugt.

FV Lörrach-Brombach II – FC Geißlingen 4:3 (4:1)

(gru) Zur Pause sah es nicht gut aus für die Gäste: "Wir haben während 20 Minuten richtig schlecht agiert", ärgerte sich Trainer Markus Eggert über die Fehlerquote seiner Abwehr: "Das müssen wir schleunigst abstellen." Die Führung durch Pascal Bercher war schnell verspielt, die Gastgeber trafen nach Belieben. Was Eggert allerdings imponierte, was das Aufbäumen seiner Elf: "Keiner ließ den Kopf hängen." Bercher und Manz brachten den in der letzten halben Stunde in Überzahl spielenden Neuling nochmals heran. In der Schlussphase vergaben Wolfer und Flum bei Alleingängen den möglichen Ausgleich: "Wer hier und in Wittlingen jeweils drei Tore schießt, kann so schlecht nicht sein", macht Eggert die Leistung viel Mut fürs Derby am Mittwoch, 18.15 Uhr, gegen den Lokalrivalen FC Erzingen.