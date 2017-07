Fußball-Bezirksliga FC Wallbach setzt auf einen breiten Kader

Fußball-Bezirksligist möchte nach der letztjährigen Berg- und Talfahrt künftig nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Acht Neue im Team von Trainer Patrick Bayer

Fußball-Bezirksliga: – Seit zwei Spielzeiten ist Patrick Bayer nun beim FC Wallbach in verantwortlicher Position. In diesen 24 Monaten hat der 30-jährige Trainer allerdings schon nahezu alles erlebt, was manch langjährigem Coach in Teilen erspart geblieben ist. "Eine starke Saison mit Platz fünf. Dann eine miserable Vorrunde und im Anschluss eine bärenstarke Rückrunde", lässt Bayer seine ersten beiden Saisons letztlich mit gemischten Gefühlen Revue passieren: "So etwas wie im angelaufen Spieljahr muss ich nicht nochmal haben."

Dass der FC Wallbach eine Berg- und Talfahrt erlebte, hatte allerdings Gründe, die Bayer schnell analysiert hat: "Wir hatten in der Vorrunde das Pech, dass wichtige Spieler entweder verletzt oder wegen Studium oder Auslandaufenthalt nicht einsatzfähig waren." Vornweg zählt Bayer acht Akteure auf, die vor der Winterpause fehlten. Letztlich trainierte er eine Mannschaft mit zwei komplett unterschiedlichen Gesichtern.

Nach dem Jahreswechsel kam nicht nur Torjäger Max Stockkamp vom SV 08 Laufenburg neu. Im heimgekehrten Johannes Groß und in Philipp Bayer, der nach vielen Monaten wieder fit war, kehrten weitere Akteure zurück, die der Elf enorm gut taten. So setzten die Wallbacher nach einer Serie von 18 Spielen mit nur elf Punkten zu einem fulminanten Schlussspurt an. Sie fuhren aus den letzten zwölf Spielen erst vier Unentschieden und danach sieben teils überragende Siege ein. Selbst die unglückliche Heimpleite gegen den SV Jestetten, vier Spiele vor Saisonende, wurde verschmerzt. Am letzten Spieltag sicherten die Wallbacher – mit Schützenhilfe ausgerechnet aus Jestetten – doch noch den Ligaverbleib.

Patrick Bayer ist überzeugt, dass sich so etwas in dieser Saison nicht wiederholt: "Wir haben künftig einen breiten Kader mit einer großen Qualität." Diese Menge an Spielern werde sich im Verlauf der Saison sicher als nötig erweisen, zumal zwei Spiele mehr auf dem Programm stehen: "Wir haben einen gesunden Konkurrenzkampf und werden es schaffen, die Jungs bei Laune zu halten", ist wer überzeugt.

Die Basis für eine erfolgreichere Saison ist schon in der Vorbereitung gelegt worden: "Die Jungs ziehen hervorragend mit. Der Fitnesszustand ist vorbildlich, die Testspiele verliefen sehr gut", lobt er sein Team. Mit Prognosen hält sich Bayer bedeckt: "Grundsätzlich wollen wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wir werden unsere bewährte Strategie fahren und uns von Woche zu Woche mit dem nächsten Gegner auseinandersetzen."

Wichtiger als eine Ziel-Platzierung ist Bayer ein guter Auftakt, denn die Wallbacher haben es knallhart erwischt: "Natürlich gibt es in dieser Saison bei drei Landesliga-Absteigern und zwei gut besetzten Reserve-Teams sowie einigen ambitionierten Mannschaften keine leichten Gegner. Aber wir haben es hammerhart erwischt", blickt er auf die Auftaktgegner FC Zell, FC Schönau und TuS Efringen-Kirchen.

Zugänge: Jochen Weber (TuS Stetten), Norman Pietzke, Marco Weimann (beide SV 08 Laufenburg), Tobias Hohfelser (SC Minseln), Kinteh Lamin (SV Weil), Florian Stegmann, Stefano Mancuso (beide eigene Junioren), Ismaelia Marong (Neuanmeldung).

Abgänge: Yunus Özdemir (pausiert).

Tor: Maurizio Di Bella, Gianni Ciepielewski, Ramon Winkler. – Abwehr: Matthias Wenk, Andreas Dobler, Philipp Bayer, Marco Weimann, Christoph Bank, Florian Hoschke, Manuel Hoschke, Norman Pietzke. – Mittelfeld: Dominik Bitzenhofer, Eduard Nowak, Leon Bechler, Florian Stegmann, Simon Wunderle, Mathias Hottinger, Johannes Groß, Dan Stengritt, Manuel Wehrle, Jochen Weber, Tom Heyde, Tobias Hohfelser, Abdullah Sönmezüren. – Angriff: Frank Tufaro, Albert Flato, Mike Heyde, Dennis Heinemann, Burak Dokuzkardes, Carlos Santos, Kinteh Lamin, Maximilian Stockkamp, Endrit Mehmeti, Ismaelia Marong. – Trainer: Patrick Bayer. – Co-Trainer: Onur Yildirim, Dirk Jehle, Maurizio Di Bella.