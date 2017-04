Fußball-Bezirksliga FC Wallbach macht Dampf im Tabellenkeller

Fußball-Bezirksliga: Schlusslicht will bei Tabellennachbar SpVgg. Wutöschingen den ersten Sieg seit 22. Oktober feiern. "Duell am Strich" zwischen den gebeutelten VfB Waldshut und SV Herten. RW Weilheim will bei SpVgg. Brennet-Öflingen das bittere 2:5 gegen den FC Schönau verdauen.

Fußball-Bezirksliga, Hochrhein: – Das Hauen und Stechen im Tabellenkeller geht weiter. Vier der letzten fünf Mannschaften sind am Wochenende unter sich. Der VfB Waldshut hat den punktgleichen SV Herten zum "Duell am Strich" zu Gast; Schlusslicht FC Wallbach tritt bei der 2017 noch punktlosen SpVgg. Wutöschingen an und will den ersten Sieg seit 22. Oktober (2:1 gegen RW Weilheim).

Nicht leichter ist die Aufgabe der Rot-Weißen aus Weilheim beim Aufsteiger SpVgg. Brennet-Öflingen. Aus Quintett könnte durchaus ein Sextett werden: Sollte der VfR Bad Bellingen als schlechteste Rückrunden-Elf mit nur einem Punkt gegen Spitzenreiter FC Tiengen 08 die dritte Niederlage in Folge kassieren, ist er endgültig im Abstiegskampf angekommen.

"Wir haben zuletzt immer gut ausgesehen, aber uns nicht ausreichend belohnt", blickt Trainer Patrick Bayer etwas missmutig auf die Tabelle, die seinen FC Wallbach als Schlusslicht ausweist: "In den letzten drei Spielen gegen starke Gegner waren stets Siege drin, doch individuelle Fehler oder falsche Entscheidungen des Unparteiischen haben das verhindert." In Wutöschingen, so ist Bayer überzeugt: "Ist der Dreier überfällig." Sein Bruder Philipp Bayer ist zwar privat verhindert, dafür kehren aber Mathias Hottinger und Leon Bechler ins Team zurück.

Die Gastgeber sind schlecht ins neue Jahr gestartet. Vier Niederlagen mit 2:12 Toren ließen die Elf von Holger Kostenbader auf den vorletzten Platz abrutschen: "Mit Kapitän Mark Kaiser kehrt die Kreativität in unser Spiel zurück", ist der Trainer vor dem Kellerderby zuversichtlich, dass gegen den FC Wallbach die Wende geschafft wird.

Zur Pause führte der FC RW Weilheim noch mit 2:0 gegen den FC Schönau, ehe nach dem Wechsel Dominik Pfeifer erbarmungslos zuschlug. Mit vier Toren in Serie bezwang er die Weilheimer fast im Alleingang. Diesen Schock galt es in dieser Woche zu verarbeiten. Trainer Lars Müller hofft, dass sich seine Jungs bei der SpVgg. Brennet-Öflingen – mit acht Punkten aus der Winterpause bestens gestartet – vor allem an der Leistung in der ersten Spielhälfte orientieren. Schließlich braucht es dringend Punkte und zu gern würden die Weilheimer Revanche für das 1:2 aus dem Hinspiel nehmen.

Nach drei unterm Strich doch enttäuschenden Unentschieden kassierte der VfB Waldshut zuletzt in Wittlingen ein 1:3: "Vor der Pause waren wir schlecht", ärgerte sich Trainer Giuseppe Pavano nach dem Wechsel über zwei Platzverweise und einen Strafstoß: "Das hätte man so nicht pfeifen müssen." Nun soll gegen den SV Herten der erste Sieg im neuen Jahr gelingen. Der Gast erlebt eine Achterbahn der Gefühle. Siegen gegen den FC Wehr (1:0) und VfR Bad Bellingen (4:0) folgten Klatschen beim FC Wittlingen (0:4) und gegen den FC Tiengen 08 (0:5). "Mund abputzen und Hintern hoch", lautet die Devise vor dem "Duell am Strich" bei den punktgleichen Waldshutern.

Mit neun Punkten sind der SV Jestetten und der FC Tiengen 08 die erfolgreichsten Teams im neuen Jahr. Während die Tiengener zuversichtlich sind, diese Serie beim VfR Bad Bellingen, der im gleichen Zeitraum aus drei Spielen nur einen Punkt ergatterte, ausbauen zu können, werden die Jestetter beim FC Schönau etwas härter geprüft werden.

Der FC Erzingen muss alle Kräfte mobilisieren, um seinen Abwärtstrend mit nur zwei Punkten aus vier Spielen gegen den SV Buch zu stoppen. Offen ist auch die Partie des FC Wehr beim FV Lörrach-Brombach II.