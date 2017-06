Fußball-Bezirksliga FC Wallbach klebt am SV Herten an den Hacken

FC Wallbach klebt am SV Herten an den Hacken

Fußball-Bezirksliga: Spannung im Abstiegskampf nach 3:1-Sieg des FC Wallbach in Bad Bellingen und gleichzeitigem 0:2 des SV Herten gegen den FC RW Weilheim. FC Schönau steht kurz vor dem Erreichen der Aufstiegsspiele

Fussball Bezirksliga

VfR Bad Bellingen – FC Wallbach 1:3 (1:2)

(gru) Mit einem fulminanten Auftritt beim Neuling wahrten die Wallbacher nicht nur ihre Chance im Fernduell mit dem SV Herten. Als kurz vor Schluss die Kunde von dessen Niederlage gegen den FC RW Weilheim bei den Wallbachern die Runde machte, sattelten sie noch eins drauf und machten durch Max Stockkamp den sechsten Rückrundensieg perfekt. Der Gast war perfekt ins Spiel gestartet, führte nach zwölf Minuten durch Albert Flatos Doppelschlag mit 2:0. Die Bad Bellinger versuchten sich zu wehren, aber der FC Wallbach ließ sich nicht mehr vom Weg abbringen: "Wir haben jetzt das Finale, das wir uns gewünscht haben", atmete Trainer Patrick Bayer nach dem Kraftakt durch. Sollten die Wallbacher das abschließende Derby gegen den FC Wehr gewinnen und zeitgleich die Hertener beim SV Jestetten nicht siegen, wären sie über dem "Strich" – und gerettet.

SV Herten – FC RW Weilheim 0:2 (0:2)

(gru) Im entscheidenden Moment haben dem SV Herten die Nerven versagt. Nicht nur dass die Erfolgsserie nach sieben Spielen ohne Niederlage mit 17 Punkten jäh endete. Zu allem Überfluss mussten Fabian Venturiero und Mario Rittwag mit "Gelb-Rot" vom Platz und sind so beim "Endspiel" in Jestetten nur Zuschauer. Die Weilheimer hatten nichts zu verlieren und traten entsprechend locker auf. Spätestens nach Gunkels Führung schwammen dem Gastgeber die Felle davon: "Wir haben uns einlullen lassen", trauerte SVH-Trainer Thorsten Szesniak den drei guten Chancen in der Anfangsphase nach. Kurz vor der Pause machten die Weilheimer dann schon den Sack zu. Eine Ecke von Michael Emmerich ließ Benno Huber zur Überraschung der Hertener Abwehr passieren. Markus Flum hatte keine Mühe, zum 2:0 abzustauben: "Unsere Leistung genügte nicht, um das Spiel zu gewinnen", war Szesniak zwar enttäuscht, doch verrückt machen lässt er sich auch nicht: "Wir haben es in Jestetten noch immer in der Hand." Allerdings muss seine Elf dort siegen, um sicher in der Bezirksliga bleiben zu dürfen. Gewinnt der FC Wallbach gegen den FC Wehr, reicht wegen der schlechteren Tordifferenz auch ein Punkt nicht.

VfB Waldshut – FC Schönau 3:5 (2:2)

(gru) Die treuen Waldshuter Fans ("Wir halten immer zur Mannschaft, egal in welcher Liga") sahen vor der Pause eine ansprechende Leistung ihrer Elf und nochmals einen Torreigen sowie lediglich drei Schützen für acht Treffer. Für die Gastgeber traf Oliver Rathjen drei Mal, beim Gast war Matthias Steinebrunner sogar vier Mal erfolgreich. Den achten Treffer besorgte Schönaus Dominik Pfeifer zur 4:3-Führung. "Wir waren nicht so dominant, wie wir uns das vorgestellt hatten", war FCS-Trainer Heiko Günther trotz der greifbar nahen Aufstiegsspiele gegen den SV Ballrechten-Dottingen nicht zufrieden mit dem Auftritt: "Erst eine Umstellung in der Pause brachte uns in Schwung."

SV Weil II – FC Erzingen 1:0 (0:0)

(gru) Christoph Baumgartner wahrte dem SV Weil II die Chance auf den Titel in einer dürftigen Partie auf dem Kunstrasenplatz.

FC Wittlingen – SV Jestetten 1:0 (0:0)

(gru) Das schwache Spiel hatte keinen Sieger verdient, doch die Gäste waren nicht in der Lage, ihre Chancen und das Überzahlspiel nach Rot gegen Torwart Kaya (Notbremse gegen Finn Dorer) zu nutzen.

FC Wehr – SV Buch 1:1 (0:1)

(gru) Andreas Ranert sicherte dem Gastgeber kurz vor Schluss mit seinem 29. Saisontor einen Punkt. Die Gäste haben sich durch das Remis endgültig aus dem Abstiegskampf verabschiedet.

FV Lörrach-Brombach II – SpVgg. Wutöschingen 5:0 (2:0)

(gru) Mit dem Kantersieg gegen das Schlusslicht wahrten die Gastgeber ihre Chancen, die Aufstiegsspiele noch zu erreichen. Dazu aber müsste aber beim FC Erzingen gewonnen werden und zeitgleich der FC Schönau gegen den SV Weil II verlieren.