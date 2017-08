Fußball-Bezirksliga FC Wallbach holt Punkt mit viel Moral - Mit Bildergalerie und Video-Interviews!

Fußball-Bezirksliga: Bayer-Elf gleicht beim FC Zell drei Mal einen Rückstand aus. Albert Flato, Johannes Groß und Norman Pietzke treffen beim 3:3. Ralf Kiefer vergibt kurz vor Schluss freistehend das Zeller Siegtor

Fußball-Bezirksliga FC Zell – FC Wallbach 3:3 (2:2)

Tore: 1:0 (10.) Kiefer; 1:1 (23.) Flato; 2:1 (44.) D. Muto; 2:2 (45.) Groß; 3:2 (75.) Gutmann; 3:3 (82.) Pietzke. – SR: Ramon Leisinger (Olten/CH). – Z.: 280.

Mit einem flotten Match und sechs Toren machten der FC Zell und der FC Wallbach Lust auf eine interessante Bezirksliga-Saison. Während die Gastgeber mit dem 3:3 am Ende doch haderten, weil sie immerhin drei Mal in Führung lagen und durch Kapitän Ralf Kiefer kurz vor Spielende das 4:3 fast kläglich vergaben, waren die Gäste sichtlich zufrieden: "Wir haben Moral bewiesen und drei Mal einen Rückstand aufgeholt", freute sich FCW-Trainer Patrick Bayer über das Remis: "Wir haben heute gesehen, was es wert ist, Qualität im Kader zu haben."

Beide Teams legten los wie die Feuerwehr, Chancen ergaben sich hüben wie drüben. Zwar besorgte Ralf Kiefer nach einem Eckball von Fabio Muto in der zehnten Minute die Zeller Führung, doch die erste Hälfte gehörte eigentlich den energisch und furchtlos aufspielenden Wallbachern: "Wir waren in der Anfangsphase doch sehr nervös", befand Zells neuer Trainer Michael Schwald.

Immer wieder ärgerte er sich über Nachlässigkeiten, die allerdings – vorerst – nicht bestraft wurden. Im Gegenteil, spielten die Zeller kurz vor der Pause ihre Routine aus und düpierten die drängenden Wallbacher mit der 2:1-Führung durch Dario Muto. Doch die Zeller waren sich noch nicht fertig mit jubeln, da stand es auch schon 2:2. Tobias Fräßle nahm einen Schuss von Maximilian Stockkamp zu locker, wollte den Ball wegschlagen, traf die Kugel aber nicht richtig. Hinter ihm preschte Johannes Groß heran – 2:2 noch vor dem, Seitenwechsel.



Dieser Treffer dürfte die Wallbacher Moral gerettet haben, denn spätestens nach den Chancen von Johannes Groß (49.) und des eingewechselten Dominik Bitzenhofer (69.) war der große Schwung dahin. Nun übernahmen die Gastgeber das Kommando, ohne allerdings zwingende Chancen zu erspielen. Prompt war es erneut eine Standardsituation, die den Zellern die 3:2-Führung brachte. Fabio Muto flankte und Andreas Gutmann lenkte den Ball minimal ins kurze Eck. Wallbachs Keeper Florian Wehrle hatte keine Abwehrchance.

Mit diesem Treffer schien die Partie gelaufen zu sein. Doch der "neue" FC Wallbach steckt nicht auf. Philipp Bayer schlug einen Freistoß aus dem Mittelfeld an den Strafraum.

Dort stieg Neuzugang Norman Pietzke, kurz zuvor für den angeschlagenen Marco Weimann ins Spiel gekommen, hoch und rammte die Kugel zum 3:3 ins Netz: "Ein toller Einstand für mich", freute sich der Ex-Laufenburger, der gar nicht mit einem Einsatz gerechnet hatte: "In der Vorbereitung habe ich kaum gespielt", verwies er weniger auf fehlenden Trainingsfleiß als auf den gut besetzten Kader: "Da wird es schwer, zum Einsatz zu kommen."

Den verdienten Punkt hätten die Wallbacher vier Minuten vor dem Ende fast noch verloren. Nach einer schönen Kombination über Jonas Kiefer und Dario Muto hätte sich Routinier Ralf Kiefer sogar die Ecke aussuchen können – und schoss am leeren Tor vorbei: "Es tut mir leid für die Mannschaft. Den muss ich einfach reinmachen", haderte der Kapitän, für den es am Ende eine gefühlte Niederlage war.