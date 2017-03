FC Wallbach hofft auf den zweiten Heimsieg

Fußball-Bezirksliga: Schlusslicht im Kellerduell gegen VfB Waldshut gewaltig unter Druck. Spvgg. Wutöschingen fährt locker aber ohne Niko Bischoff und Mark Kaiser zum FC RW Weilheim. Spitzen-Quartett steht vor hohen Auswärtshürden

Fußball-Bezirksliga: – Hochspannung im Abstiegskampf, denn vier Teams der letzten Fünf sind unter sich. Schlusslicht FC Wallbach hat den VfB Waldshut (12.) zu Gast und der Tabellenvorletzte FC RW Weilheim erwartet die Spvgg. Wutöschingen (13.). Das punktgleiche Quartett an der Spitze tritt ausnahmslos auswärts zu kniffligen Aufgaben an. Spitzenreiter SV Weil II steht nach zwei Heimpleiten beim SV Buch (8.) auf dem Prüfstand. Beim FC Wehr (10.) erwartet den FC Tiengen 08 wie schon im Hinspiel eine schwierige Aufgabe. Der FC Erzingen (3.) dürfte nicht nur wegen des 2:3 aus der Hinrunde vor dem Gastspiel beim zuletzt zwei Mal siegreichen Aufsteiger Spvgg. Brennet-Öflingen (6.) gewarnt sein. Beim Neuling VfR Bad Bellingen (11.) muss der FC Schönau (4.) in der Offensive mehr tun als zuletzt beim 1:0-Sieg in Erzingen.

Entspannt macht sich Holger Kostenbader mit der Spvgg. Wutöschingen auf nach Weilheim: "Wir haben absolut keinen Druck, denn wir sind die einzige Mannschaft der Liga, die absteigen darf", gibt es der Trainer des Neulings betont locker: "Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich gewinnen." Schließlich haben die Wutöschinger ihren "Stammplatz" – Rang zwölf – verloren. Dort wollen sie am Ende der Saison auch stehen. Schwer wiegen allerdings die Ausfälle: "Niko Bischoff ist gesperrt und Mark Kaiser am Knie verletzt – sie werden uns enorm fehlen", so Kostenbader.

Fehlende Spieler beklagt auch Schlusslicht FC Wallbach, doch Sportchef Florian Hoschke lässt keine Ausreden zu: "Wir müssen die direkte Konkurrenz besiegen, sonst wird der Abstand zu groß." Am Willen der Spieler zweifle er nicht: "Wir trainieren seit zwei Monaten hochkonzentriert. Wenn jeder 100 Prozent gibt, packen wir es auch." Die Wallbacher wissen um ihre Lage, erinnern sich aber auch gern an die Saison 2011/12, als die Elf unter Trainer Roland Mutter nach der Winterpause mit elf Punkten Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze startete und sich am Ende doch noch rettete. Um diesen Husarenstreich zu wiederholen, braucht es vor allem Heimstärke. Die geht der Elf von Patrick Bayer mit erst einem Heimsieg (2:1 gegen RW Weilheim am 22. Oktober) und nur sechs Punkten auf eigenem Terrain noch ab.