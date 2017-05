Fußball-Bezirksliga FC Wallbach fegt mit Vollgas durchs Derby

Fußball-Bezirksliga: SpVgg. Brennet-Öflingen wird beim 0:4 eiskalt erwischt und kassiert seine erste Niederlage in diesem Jahr. Maximilian Stockkamp trifft schon nach 84 Sekunden.

Fußball-Bezirksliga: – Es ist schon eine ganze Weile her, dass die Fußballer des FC Wallbach mit Applaus in die Kabine verabschiedet wurden. Nach dem eindrucksvollen 4:0 im Derby gegen die SpVgg. Brennet-Öflingen hatten sich die Jungs von Trainer Patrick Bayer den Beifall redlich verdient.

Mit selten gesehenem Elan machten die Gastgeber vor gut 270 Zuschauern dem Neuling, der immerhin mit der Empfehlung von 20 Punkten aus den letzten acht Spielen angereist war, im strömenden Regen buchstäblich nass: "Ich glaube, unser erster Torschuss war in der 85. Minute", schüttelte Fabian Schmidt enttäuscht den Kopf: "Wir hatten uns wirklich vorgenommen, hier zu gewinnen. Aber es hat von Anfang nicht gepasst."

Schon vor dem Anpfiff deutete sich an, dass dieses Derby nicht das Spiel der Gäste werden könnte. Während die Wallbacher schon mit den Stollen im nassen Rasen scharrten, saßen die Brenneter noch in der Kabine: "Ich glaub', die haben den Pfiff nicht gehört", wollte Schiedsrichter Franco Natale schon nach dem Gegner schauen. Leise, verhalten liefen die Gäste dann auf den Plattz – und setzten diesen Auftritt über 90 Minuten fort. Allein mit dem dünnen Kader lässt sich der schwache Auftritt nicht erklären.

Allerdings wurden sie auch kalt erwischt. Max Stockkamps Schuss boxte Manuel Hilpert noch ins Feld zurück, dann setzte Dominik Bitzenhofer nach und Stockkamp stocherte die Kugel über die Linie. Zu diesem Zeitpunkt waren gerade einmal 84 Sekunden gespielt. In der Folge scheiterten Albert Flato und Matthias Wenk (37.) mit einer Doppelchance an Hilpert, der allerdings drei Minuten später erneut geschlagen war. Andreas Dobler zog aus gut 40 Metern ab, Silvio Fratamico hatte den Fuß in der Schussbahn – unhaltbar!

Hatten sich die Gäste noch in der Kabine auf die Wende eingeschworen, schlug erneut Stockkamp zu. Albert Flato (49.) setzte energisch gegen Daniel Baumgartner nach, bediente Stockkamp – 3:0. Spätestens jetzt war die Partie gelaufen, nach einem Trikotzupfer von Yannik Böhler gegen Eduard Nowak, erhöhte Abdullah Sönmezüren per Foulelfmeter (66.) sogar auf 4:0. Einen weiteren Treffer verpasste Flato, dessen Schuss (79.) von der Lattenunterkante wieder ins Feld sprang. Mehmet Emre setzte den Abpraller per Kopf ans Außennetz.

"Es lief optimal für uns", zog denn auch Trainer Patrick Bayer eine zufriedene Bilanz nach dem Derby: "Wir standen in der Defensive, ließen nichts zu und machten Druck mit einem strukturierten Pressing im Mittelfeld." Seit die Wallbacher wieder Alternativen auf der Bank haben, läuft der Ball wieder rund: "Es hat heute von A bis Z gepasst", lobte auch der zweifache Torschütze Maximilian Stockkamp, der im Winter vom SV 08 Laufenbzurg kam, seine neuen Mitspieler: "Matze Wenk und Edu Nowak machen viel Druck, Philipp Bayer verteilt die Bälle – das alles kommt mir sehr entgegen."

Einziger Schönheitsfehler der Wallbacher Erfolgsserie, die aus sieben Spielen ohne Niederlage nun bereits 13 Punkte einbrachte. So lang der SV Herten erfolgreich spielt, bleiben die Wallbacher unterm Strich: "Das ist eben Abstiegskampf. aber wir bleiben dran", so Patrick Bayer.

Albert Flato (FC Wallbach) im Interview: "Wenn die Konkurrenz patzt, dann stehen wir parat"

Schon als Jugendspieler kam Albert Flato (24) vom SV BW Murg zum FC Wallbach. Nachdem er seine langwierige Verletzung überwunden hat, läuft es bei dem angehenden Pharma-Technologen.

Albert, das Derby lief optimal für euch?

Wir waren richtig heiß auf dieses Spiel. Wir haben gebrannt und der Siegeswille war bei uns viel ausgeprägter.

Schon im Hinspiel seid ihr nah dran gewesen. Sie trafen nach Ihrer Einwechslung doppelt, doch es reichte nicht.

Nicht nur deshalb wollten wir gewinnen. Uns ist klar, dass jeder 100 Prozent geben muss, wenn wir den Ligaverbleib noch schaffen wollen.

Sie selbst hätten ihre gute Vorstellung fast noch mit einem Tor gekrönt?

Torwart Manuel Hilpert hat gesagt, dass der Ball von der Latte hinter die Linie gesprungen sei. Aber da wir 4:0 geführt hatten, war ich nachsichtig, wenn der Schiedsrichter es nicht gesehen hat.

Nun habt ihr das Problem, dass ihr sogar auch die letzten fünf Spiele gewinnen könnt und müsst trotzdem absteigen. Wie geht die Elf damit um?

So wird es hoffentlich nicht kommen. Wir machen auf jeden Fall in Weilheim weiter, wo wir gegen die Brenneter aufgehört haben. Die Konkurrenz soll spüren, dass wir einen Lauf haben. Wir sind parat, wenn sie einen Fehler machen.

Und wieso lief es nicht gleich so?

In der Vorrunde hatten wir personelle Probleme, wollten aber vielleicht auch zuviel. Möglicherweise hatten wir unsere Ziele einfach zu hoch gesteckt. Aber klar ist auch, dass diese Wallbacher Mannschaft nichts in der Kreisliga A verloren hat.