Fußball-Bezirksliga FC Wallbach bleibt am Drücker

FC Wallbach bleibt am Drücker

Fußball-Bezirksliga: Mit einer heraus ragenden Moral steckt die Elf von Patrick Bayer drei Rückschläge weg und gewinnt mit 3:2 beim SV Buch. SV Herten kann am Sonntag bei der SpVgg. Brennet-Öflingen den Vorsprung allerdings wieder auf fünf Punkte ausbauen

Die Hoffnung auf den Ligaverbleib lebt, die Spannung im Abstiegskampf hält an. Dank einer bärenstarken Moral und einer Energieleistung verdiente sich der FC Wallbach den 3:2-Sieg beim SV Buch. Dabei steckten die Gäste im ersten Durchgang zwei herbe Rückschläge weg und wendeten nach der Pause das Blatt.

Mit Schwung starteten die Wallbacher bei bestem Wetter auf dem neuen Bucher Platz in die Partie. Max Stockkamp (9.), Abdullah Sönmezüren (10.) sowie Christof Bank (17.) scheiterten mit aussichtsreichen Versuchen an Torwart Simon Eckert. Der hatte zudem bei einem Pressschlag (27.) von Axel Schupp viel Glück, dass der Ball von Matthias Wenks Schienbein knapp neben das Tor ging.

Doch statt des in der Luft liegenden 0:1 für die Wallbacher stand es plötzlich 1:0 für die Hausherren. Die waren bis zur 35. Minute kaum über die Mittellinie gekommen, schlugen einstweilen nur die Bälle nach vorn, weil Spielmacher Dawid Armanowski mit Gelb-Rot-Sperre unter den rund 220 Zuschauern weilte. Einer dieser Hauruck-Pässe landete bei Youngster Patrick Vögele, der sich ein Herz fasste und mangels Anspielstation zum Slalom durch die Wallbacher Abwehr marschierte. An drei, vier, fünf Verteidigern vorbei düpierte er auch noch Torwart Ramon Winkler – das Spiel war auf den Kopf gestellt.

Als dann auch noch 60 Sekunden später die Rote Karte für Christof Bank leuchtete, weil er angeblich Thorsten Gerspach per Notbremse gestoppt hatte, schienen die Wallbacher nervlich erst einmal am Ende: "Nach diesen Schlägen hat meine Elf eine tolle Moral bewiesen", war Trainer Patrick Bayer heilfroh über der glückliche Ende: "Wir haben es uns unnötig schwer gemacht, denn wir hätten vor diesen Szenen schon deutlich führen müssen."

Wichtig war der Ausgleich vor der Pause. Max Stockkamp startete durch, kreuzte im Strafraum den Weg von Denys Martini und blieb an dessen rechtem Fuß hängen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Abdullah Sönmezüren.

Trotz Unterzahl erhöhten die Wallbacher nach dem Wechsel die Schlagzahl. Florian Hoschke und Eduard Nowak waren nun für Abdullah Sönmezüren und Mathias Hottinger auf dem Platz. Prompt wurden die Angriffe zwingender, Nowak scheiterte gleich zwei Mal an Eckert, ehe Hoschke einen Eckball von Dan Stengritt unhaltbar zur 2:1-Führung in den Winkel köpfelte.

Jetzt bekamen die Wallbacher erst recht Oberwasser. Johannes Groß (55.) zielte nach Pass von Stockkamp knapp vorbei. Dann holte ihn Martini von den Beinen, der dafür Gelb-Rot (62.) sah. Den Freistoß trat Nowak, Eckert flog in den Winkel, lenkte den Ball ans Lattenkreuz.

Und erneut wurden die Wallbacher kalt erwischt. Statt die Partie entschieden zu haben, mussten sie das 2:2 hinnehmen. Gut 25 Meter entfernt lag der Ball, als der neun Minuten zuvor eingewechselte Alexander Hierholzer einfach mal drauf hielt: "Ich dachte mir, dass ich es halt versuche", lachte der 19-Jährige, der seinen ersten Einsatz bei den Aktiven feierte. Ramon Winkler verschätzte sich gewaltig und war geschlagen.

Jetzt zeigten die Wallbacher ein zweites Mal, dass sie sich nicht mit dem Abstieg abfinden wollen: "Wir haben es zwar selbst nicht mehr in der Hand, aber wir wollen unsere Hausaufgaben machen", erklärte Sportchef Florian Hoschke im Video-Interview mit dem SÜDKURIER, weshalb seine Elf nicht aufgesteckt hat.

Aus dem Spiel heraus überwanden sie Simon Eckert zwar nicht mehr, aber sie nutzten auch ihre zweite Strafstoßchance. Erneut war Max Stockkamp mit Schwung in den Sechzehner eingedrungen und erneut war er nur regelwidrig zu stoppen. Luigi Satriano hatte beste Sicht auf das Foul von Jürgen Eckert, ließ sich auf keine Diskussionen ein. Johannes Groß blieb – wie im SÜDKURIER-Videoo unschwer zu erkennen – cool und verwandelte zum 3:2-Sieg.

Durch den Wallbacher Sieg steht Aufsteiger SpVgg. Wutöschingen nun auch rechnerisch als zweiter Absteiger neben dem FC RW Weilheim fest. Nur noch minimal sind die Chancen des VfB Waldshut zumindest den 13. Platz zu erreichen.Der könnte die Rettung bedeuten, wenn zwei Faktoren eintreten: Der TuS Efringen-Kirchen muss – bei einem Aufstieg des SV Kirchzarten – in der Landesliga bleiben und (!) der Hochrhein-Vertreter muss sich in den Aufstiegsspielen – voraussichtlich gegen den SV Ballrechten-Dottingen – durchsetzen.

Logischerweise ist das zuviel des Daumendrückens und deshalb wollen die Wallbacher noch auf Platz zwölf. Dort steht der SV Herten – aktuell noch zwei Punkte besser – und kann am Sonntag mit einem Sieg bei der SpVgg. Brennet-Öflingen den Vorsprung wieder auf fünf Punkte ausbauen. Sollte das gelingen, müssen die Wallbacher beim VfR Bad Bellingen und zu Hause gegen den FC Wehr siegen, um noch über den "Strich" zu kommen – wenn die Hertener ihre letzten Spiele gegen RW Weilheim und in Jestetten verlieren. Es bleibt also weiterhin spannend.

Tore: 1:0 (35.) Vögele; 1:1 (43./FE) Sönmezüren; 1:2 (52.) F. Hoschke; 2:2 (67.) Hierholzer; 2:3 (78./FE) Groß. – SR: Luigi Satriano (Zell). – Z.: 220. – Bes.: Rot für Bank (FCW/36.) wg. Notbremse; Gelb-Rot für Martini (SVB/62.).

Strafstoßtor von Johannes Groß zum 3:2-Sieg des FC Wallbach beim SV Buch

Interview mit Sportchef Forian Hoschke (FC Wallbach)

Interview mit Alexander Hierholzer (SV Buch) nach seinem ersten Tor im ersten