Fußball-Bezirksliga FC Wallbach beendet seine Negativserie

Fußball-Bezirksliga: 2:0 gegen FC Erzingen bringt ersten Sieg seit 23. Oktober. FC RW Weilheim nach kuriosem 3:5 beim VfR Bad Bellingen am Tabellenende. FC Wehr muss um 4:2-Sieg gegen SpVgg. Wutöschingen zittern. Julian Jäger führt SV Herten zum 3:3 gegen den SV Weil II. SV Buch gegen FC Schönau zum Ausstand in Schachen ohne Chance.

Fussball Bezirksliga

FC Wallbach – FC Erzingen 2:0 (0:0)

"Endlich", atmete Trainer Patrick Bayer tief durch. Nach vier Unentschieden in Serie gelang dem FC Wallbach der erste Sieg nach genau sechs Monaten und wurde prompt die "Rote Laterne" los: "Wir haben viel investiert und wurden belohnt", freute sich Bayer, dass das Chancenplus zum Sieg reichte. Die Ausbeute vor dem gegnerischen Tor war neben der zu hohen Fehlerquote zuletzt das große Manko. Simon Wunderle leitete sowohl das Eigentor von Fabian Binzer als auch das 2:0 durch Max Stockkamp ein. Keine Diskussion gab es für Bayer zur Roten Karte gegen Steffen Hönig: "Er hat keine Chance, den Ball zu treffen", sah er die Attacke gegen Philipp Bayer korrekt geahndet: "Hafes Gerspacher war der beste Schiri in dieser Saison." Beim Gast kam der Unparteiische eher nicht gut weg. Trainer Christoph Fluck sieht seinen Abwehrspieler auf einer imaginären Liste: "Natürlich war nicht alles in Ordnung, was sich Steffen zuletzt geleistet hat. Dieses Mal aber war er ruhig und bekommt für sein erstes Foul gleich die Rote Karte. Die Schiris haben ihn auf dem Kieker", vermutet Fluck nach Hönigs drittem Platzverweis nach der Winterpause: "Sandro D'Accurso wird drei, vier Mal schlimmer gefoult – da zieht er nicht mal Gelb." Das Spiel seiner Elf wollte er nicht schön reden: "Die Jungs haben sich bemüht, hatten Chancen, aber seit der Winterpause ist der Wurm drin", ärgert sich Fluck nach mageren zwei Punkten in diesem Jahr.

SV Herten – SV Weil II 3:3 (1:0)

Angetrieben von einem unermüdlichen Julian Jäger, der etliche Kilometer "fraß" und vom Willen, die Partie nicht zu verschenken, verdiente sich der Gastgeber in der Schlussphase einen wichtigen Punkt. Aus Jägers Führung hatten die Weiler nach der Pause durch Perrone und Cassetta ein 3:1 für den Gast gemacht. Als der die Punkte schon sicher zu haben schien, verkürzte Jäger auf 2:3. Das war das Signal für die Schlussoffensive. Kurz vor dem Abpfiff kam Tunahan Kocer im Luftduell mit Christian Baumgartner zu Fall. Den Strafstoß verwandelte Kocer in der Nachspielzeit zum Ausgleich.

FC Wehr – SpVgg. Wutöschingen 4:2 (3:1)

Nach 22 Minuten schien die Partie entschieden, die Gastgeber führten 3:0. "Und es waren noch mehr Tore möglich", befand Trainer Michael Schenker, der danach aber unzufrieden wurde: "Plötzlich fuhren wir einen Gang zurück und kassierten prompt zwei Tore." Niko Bischoff vor und Patrick Budde nach der Pause ließen die Wutöschinger Hoffnung schöpfen. Trotz des fröhlichen Polterns bei Claudio Porcarelli, der ebenfalls spielte, am Abend zuvor, versuchten die Gäste, noch eine Punkt zu holen: "Es gab ein paar Chancen, aber Assen Alexov war nicht zu überwinden", dankte Schenker seinem Torwatr. Erst in der Schlussphase setzte Mike Häfele dem Zittern ein Ende.

SV Buch – FC Schönau 0:2 (0:2)

Schon vor der Pause stellte Schänaus Torjäger Kevin Weiss die Weichen auf Sieg. Der SV Buch verabschiedete sich nach einem Jahr vom Ausweichspielort Schachen mit einer schwachen Leistung und einer verdienten Niederlage. "Der Erfolg des Tabellenführers war nie in Gefahr. Wir hatten kaum etwas entgegen zusetzen", hakte SVB-Vorsitzender Rainer Kuttruff die Partie schnell ab.

VfR Bad Bellingen – FC Rot-Weiß Weilheim 5:3 (2:1)

Zwei Mal führte das neue Schlusslicht beim Neuling und doch ging es ohne Punkte und mit viel Frust auf den Heimweg. Markus Flum hatte zum 0:1 getroffen, doch mit einem Doppelschlag wendete Tim Schillinger in einer zerfahrenen Partie das Blatt: "Wir haben in der Pause umgestellt, wollten offensiver werden", krempelte nicht nur der spielende Co-Trainer Thomas Dietsche die Ärmel rauf. Der Lohn waren das 2:2 durch Flum und kurz danach die Führung durch Arber Islami. Dann war es Dietsche selbst, der mit einem unglücklichen Eigentor zum 3:3 traf: "Das Tor fällt aus dem Nichts, wir hatten das Spiel doch im Griff", ärgerte sich Trainer Lars Müller nicht nur über den Ausgleich, sondern auch die fünfminütige "Unterhosen-Pause" für Lucas Geng: "Was sich der Schiedsrichter dabei gedacht hat, kann ich mir nicht erklären." Prompt gelang den Bad Bellingern durch Tim Siegin die Führung. In der Schlussphase riskierten die Weilheimer alles – und liefen in Siegins Konter zum 3:5.