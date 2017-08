Fußball-Landesliga FC Tiengen 08 wird gnadenlos bestraft

Landesliga-Aufsteiger verliert das Hochrhein-Derby mit 0:2. FSV Rheinfelden nach der Pause wie verwandelt

Fußball-Landesliga: FC Tiengen 08 – FSV Rheinfelden 0:2 (0:0).

Tore: 0:1 (48.) Stangl; 0:2 (58.) Weis. – SR: Felix Dürrschnabel (Bietigheim). – Z.: 280.

Das Hochrhein-Derby war gekennzeichnet von zwei völlig unterschiedlichen Spielhälften. Während Aufsteiger FC Tiengen 08 im ersten Durchgang die dominierende Mannschaft war, seine Chancen aber nicht nutzte, kam der FSV Rheinfelden wie verwandelt aus der Kabine und gewann die Partie noch überraschend mit 2:0.

"In der ersten Hälfte waren bei uns Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten miserabel", gab der Rheinfelder Trainer Marc Jilg zu. Eine Mini-Chance von Sturmspitze Jeremy Stangl innerhalb von 45 Minuten – das war eindeutig zu wenig. Auf der anderen Seite gelang es dem FC Tiengen 08 nicht, seine Überlegenheit auch in Tore umzumünzen. Schon nach zwölf Minuten traf Paul Mendy nur die Unterkante der Latte. Bis zum Pausenpfiff ging es so weiter. Alberto Di Girolamo zielte knapp daneben und auch Tomas Masek traf aus 20 Metern knapp übers Tor. Gar kein Abschlussglück hatte Neuzugang Tim Rüdiger, der zwei Mal an FSV-Torwart Dany Quintero scheiterte. Georg Isele, Trainer des FC Tiengen 08, war mit dem ersten Durchgang zufrieden: "Da haben wir ganz clever gespielt. Aber wir müssen mehr aus unserer Überlegenheit machen."

Der FSV Rheinfelden bestrafte die Abschlussschwäche der Gastgeber nach dem Wechsel gnadenlos. Zunächst tauchte nach einem schnellen Angriff Jeremy Stangl am Strafraumeck auf und ließ Martin Hackenberger mit einem Flachschuss ins lange Eck keine Chance (48.). Zehn Minuten später erhöhte Spielertrainer Anton Weis ebenfalls mit einem Flachschuss aus 20 Metern auf 2:0. "In dieser Phase ging gar nichts bei uns. Das war total schläfrig", kritisierte Georg Isele seine Männer. Auch danach ging kein Ruck mehr durch das Team. "Alle haben die Köpfe hängen lassen", so Isele, der sich über "eine dumme und unnötige Niederlage" ärgerte.

Bis zum Schlusspfiff gelang es den Gastgebern nicht, FSV-Keeper Quintero auch nur einmal zu überwinden. Die größte Chance vergab Tim Rüdiger eine Viertelstunde vor dem Ende. Er hatte Quintero schon umspielt und zog den Ball aus drei Metern übers Tor. Isele nahm ihn aber in Schutz: "Wir haben gemeinsam verloren." Die personelle Misere bei den Tiengenern mag als kleine Entschuldigung gelten. Neun Spieler standen nicht zur Verfügung. So musste sogar Marco Stasiek nach langer Zeit wieder einmal aushelfen, und selbst Routinier Thomas Hart (34) durfte nach Jahren wieder einmal seine Kickschuhe schnüren.

Der FSV Rheinfelden fuhr zufrieden nach Hause. "Die Stürmer haben mal wieder getroffen", freute sich Jilg, der vor allem seinem "Sechser", Patrick Baumgartner, ein Sonderlob zollte.

FC Tiengen 08: Hackenberger – Ködel, Mendy, Huber, Stasiek – Di Girolamo, Maier, Masek, Michel, Eichhorn (82. Hart) – Rüdiger (79. Pluta).

FSV Rheinfelden: Quintero – Cibukciu, Marra, Polat (87. Burger), Schreiner – Beltrani (90.2 Boru), Eschbach, Baumgartner, – Weis, Cam (82. Contorno), Stangl (78. Zieonjie).

Interview: "Das hat mir heute richtig weh getan"

Zum Zuschauen verurteilt war im Hochrhein-Derby gegen den FSV Rheinfelden die Tiengener Sturmspitze Angelo Di Palma (27). Er hatte vor einer Woche beim Saisonauftakt in Herbolzheim die Gelb-Rote Karte kassiert und musste im Spiel gegen seinen Ex-Verein aussetzen.

Angelo, Du hast sicher draußen schwer gelitten. Stimmt's?

Ja, das hat mir heute richtig weh getan, nicht mitspielen zu dürfen. Gegen meine ehemaligen Mannschaftskollegen wäre ich gern dabei gewesen.

Woran lag es denn, dass vorn gar nichts geklappt hat?

Ich denke schon, dass wir in der ersten Hälfte in Führung gehen müssen. Da waren wir klar die bessere Elf. Ich glaube aber auch, dass uns ein Strafstoß verwehrt worden ist.

Nächstes Mal bist Du wieder dabei?

Ja, da folgt das zweite Derby gegen den SV Weil. Ich freue mich schon jetzt und bin total heiß auf dieses Spiel.